Dem Spiel den eigenen Stempel aufdrücken

Am Sonntag, 15 Uhr, empfängt Fußball-Gruppenligist FSV Wolfhagen den TSV Rothwesten zum ersten Saisonspiel.

Die Trainer beider Seiten sind sich hinsichtlich Saison-Zielsetzung fast einig. FSV-Coach Halil Inan möchte im Aufstiegsrennen ein gewichtiges Wort mitreden. Sein Kollege Patrick Klein umschreibt seine Ansprüche etwas nebulöser, er möchte seine Elf in der Rundengesamtbilanz im oberen Tabellendrittel wieder finden. Das fängt bekanntlich bei Platz eins an. Schon in der vergangenen Meisterschaftsrunde mischten beide Mannschaften lange Zeit oben mit, wurden am Ende mit je 57 Punkten Dritter und Vierter. So darf man diese Partie durchaus als Schlager- oder Spitzenspiel betiteln. „Der Kreis der Titelkandidaten ist groß, es wird eine spannende Runde“, sagt Inan. Rothwesten habe trotz der Abgänge von Akmann und Jordan eine erfahrene, eingespielte und auf allen Positionen personell hervorragend bestückte Mannschaft.

Inan steht gleich zum Auftakt vor einer Herausforderung. Denn neben den Nachwuchskräften Julius Knatz, Pascal Deiß, Timon Dietrich und Jannik Schäfer genießen auch Dustin Taege, Stanislaw Bakin und Neuzugang Viktor Moskaltschuk Urlaubsfreuden. Trotzdem blickt Inan der Aufgabe mit großer Zuversicht entgegen. „Wir wollen dem Spiel unseren Stempel aufdrücken, um so die ersten drei Punkte einzufahren. So wie beim vorjährigen TSV-Gastspiel, wo wir mit 5:0 die Nase vorne behielten.“

Im Rückspiel zogen die Wolfhager dann aber in Rothwesten mit 1:2 den Kürzeren. zih