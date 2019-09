Spiel gegen den Ex-Klub

Quartett von Hombressen/Udenhausen trugt einst Vellmarer Trikot

Hombressen – Am Samstag um 15.30 Uhr steht in Hombressen das nächste Heimspiel für die SG Hombressen/Udenhausen in der Fußball-Verbandsliga an. Mit dem OSC Vellmar kommt ein ehemaliges Schwergewicht im nordhessischen Fußball in den Reinhardswald.