Spiel im Schlussdrittel gedreht

Im drittletzten Spiel musste der Frauenhandball-Landesligist HSG Hoof/Sand/Wolfhagen ganz schön kämpfen, ehe der 26:24 (12:15)-Sieg bei der HSG Twistetal feststand.

Knapp zwei Drittel des Spiels sah es so aus, als könnte Twistetal nach Vellmar auch den Meister ins Stolpern bringen. Neben Anna-Lena Schmalz mussten die Gäste kurzfristig auch noch auf Hanna von Dalwig und Jana Larbig verzichten; dazu waren Torhüterin Natalie Weinrich und Sophia Frankfurth angeschlagen.

Dass es das erwartet schwere Spiel werden wird, bekamen die Gäste schnell zu spüren. Nach einem ausgeglichenen Beginn konnten die Gastgeberinnen Mitte der ersten Hälfte eine 8:5-Führung herauswerfen und diesen Vorsprung bis zur Pause halten. „Wir hatten keinen richtigen Zugriff in der Abwehr. Uns hat die nötige Bereitschaft gefehlt“, bemängelte HSG-Trainer Chris Ludwig. Auch in der zweiten Hälfte lief es zunächst nicht besser. Twistetal konnte gar auf 18:14 erhöhen. Danach ging aber ein Ruck durch die Mannschaft der Gäste, die zwischen der 38. und 46. Minute richtig aufdrehte.

Nastassja Haupt erzielte den Ausgleich und danach warfen Aileen Sule, Annika Neurath per Siebenmeter, Haupt, Torhüterin Malgorzata Rodziewicz und Lea Willer eine 23:19-Führung heraus. „Meine Mannschaft war wie ausgewechselt“, hob Ludwig diese starke Phase hervor. Die Gastgeberinnen zeigten aber Moral, während die Gäste in ihr altes Muster zurückfielen. So schaffte der Siebte zehn Minuten vor dem Ende den 23:23-Ausgleich.

In den letzten zehn Minuten konnten die Gäste aber wieder zulegen. Kathleen Engelbrecht, Neurath und Larissa Lubach trafen zum 26:23. Die nun stabile Abwehr ließ nur noch einen Treffer zum 24:26-Endstand zu.

Tore Twistetal:Padtberg (5), Schmidt, Meier (je 3), Grabarz (3/2), J. Happe, Zähler, Voß, Brida (je 2), Isenberg und K. Happe (je 1). Hoof/Sand/Wolfhagen: Weinrich, Rodziewicz (1) - Ritter (1), Lubach (4), Haupt (2), Willer (4), Frankfurth (1), Engelbrecht (2), Sule (5), Neurath (6/2), Hrdina. zmw