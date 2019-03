Spitzenduo tritt auswärts an

Wolfhagen II in Fürstenwald und Deisel in Schöneberg

+ Keinen Sieger gab es im Hinspiel zwischen Weser/Diemel (links Joey Maihack) und Inter Hofgeismar (hier Patrick Piatek). Am Sonntag ist die SG Favorit. Foto: Löschner

Hofgeismar/Wolfhagen – Nach dem am vergangenen Wochenende gar kein Spiel ausgetragen wurde, soll es diesmal wieder los gehen in der Fußball-Kreisliga A am Sonntag (13.15 / 15 Uhr). Das Spitzenduo muss dabei der Favoritenrolle gerecht werden.