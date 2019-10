Spitzenreiter Gast in Holzhausen

Auswärtsspiele: Sowohl Weidelsburger (links Mar ius Crede) als auch Reinhardshagen, hier Marvin Munk, treten auswärts an. Beide rechnen sich Chancen aus, die Punkte in der Fremde zu holen. Foto: Michl

Hofgeismar/Wolfhagen – In der Fußball-Kreisoberliga wird Tabellenführer Reinhardshagen am Wochenende beim Gastspiel in Holzhausen gefordert. Der punktgleiche Neuling Wolfhagen II ist spielfrei, Verfolger Sand II steht in Oberelsungen auf dem Prüfstand und Wettesingen/Breuna/Oberlistingen hat Heimrecht gegen Obermeiser/Westuffeln. Bereits am Samstag empfängt Schauenburg die TSV Immenhausen.

TSV Holzhausen - SG Reinhardshagen (Vorsaison 3:3, 1:4), Sonntag, 15 Uhr: Der TSV hat sich vor diesem schweren Spiel mit dem Sieg in Ersen Selbstvertrauen geholt. Die SG sollte nicht nur von einer Pflichtaufgabe ausgehen, aber die acht Siege in den neun Spielen seit der Auftaktniederlage gegen Grebenstein II haben auch bei den Vereinigten für eine breite Brust gesorgt. Mit mehr als drei Treffern pro Spiel im Schnitt haben sei eine überragende Offensive und sie können ihre Tabellenführung ausbauen.

FC Oberelsungen - SSV Sand II (0:2, 1:2), Sonntag, 15 Uhr: Mit nur noch drei Punkten Vorsprung auf den vorletzten Rang sollte der FC mal wieder dreifach punkten, um wieder auf sein Ziel, eine sorgenfreie Saison spielen zu können, hinzuarbeiten. In den letzten fünf Partien gab es nur einen Dreierpack. Die SSV-Reserve hingegen ist bestrebt ihren Platz in der Spitzengruppe zu festigen. Mit einem Sieg in Oberelsungen würden sie auf den zweiten Rang klettern.

SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen - SG Obermeiser/Westuffeln (-), Sonntag, 15 Uhr: Legt man die vorletzte gemeinsame Saison dieser beiden Kontrahenten zugrunde, so treffen die Breunaer Vereinigten auf einen unangenehmen Gegner, denn 2017/18 holte Obermeiser/Westuffeln vier Punkte und ließ kein Tor des späteren Meisters zu. Doch der Unterschied ist aktuell groß. Während die Breunaer aus den zehn Saisonspielen sechs Siege holte, musste das Heuser-Team schon sechs Mal in den sauren Apfel einer Niederlage beißen.

SG Schauenburg - TSV Immenhausen (1:3, 3:2), Samstag, 15 Uhr: Für die SG ist die Maßgabe klar nach dem überzeugenden 4:0 in Weidelsburg, jetzt dürfen erst einmal keine Pannen mehr dazwischenkommen, um den Abstand auf die Spitzenpositionen nicht noch größer werden zu lassen. Es ist auch das Duell der besten Offensive gegen die löchrigste Abwehr der Liga. Doch die Immenhäuser haben letzte Woche das erste Mal zu Null gespielt und das lässt sie hoffen.

FSV Dörnberg II - Tuspo Grebenstein II (4:1, 1:9), Sonntag, 12.45 Uhr: Für die FSV-Reserve wird die Tabellensituation immer brenzliger, seit dem zweiten Spieltag ohne Dreier, muss wieder Zählbares her. Ohne Zweifel eine ungewohnte Situation für die Habichtswalder und ihren neuen Trainer Pascal Fröhlich. Aber auch vor diesem Gruppenligareserveduell hängen die Trauben hoch für die Gastgeber, der Tuspo II hat eine abgezockte Truppe, unter anderem mit den beiden Top-Stürmern Maiterth und Szecsenyi sowie Rückkehrer Durward.

TSV Deisel - FSG Weidelsburg (-), Sonntag, 15 Uhr: Erst einmal gab es dieses Duell in Deisel, als sich die FSG mal kurzzeitig in die A-Liga verirrt hatte und 2:1 an der Diemel siegte. So in etwa stellt sich das die Krug-Elf auch diesmal vor. Zu arbeiten haben die Vereinigten an ihrer Defensive, die auf einen Schnitt von drei Gegentreffern pro Spiel zusteuert. Da der TSV aber über torgefährliche Stürmer verfügt, erhofft sich der Neuling schon etwas.

TSV Ersen - SV Balhorn (3:1, 0:2), Sonntag, 15 Uhr: Ein Punkt trennt diese beiden Kontrahenten vor der Partie nur. Für beide gilt es, sich zunächst einmal im sicheren Mittelfeld zu etablieren. zyh