Spitzenreiter kommt zu Wesertal

Erfolgreiche Angriffe sind gefragt: Will Wesertal gegen den Spitzenreiter Vellmar bestehen, dürfen Angriffe nicht ins Leere laufen. Philip Helling und seine Mitspieler sind also gefordert, den Abschluss nur zu suchen, wenn die Chance auf ein Tor hoch ist. Foto: Löschner

Lippoldsberg. „Man muss nur an eine Überraschung glauben, dann ist alles möglich“, sagt Frank Rossel.

Der Trainer der Landesliga- Handballer der HSG Wesertal blickt vor dem Heimspiel seiner Sieben, die derzeit auf den vorletzten Tabellenplatz rangiert, optimistisch auf die anstehende Partie gegen den TSV Vellmar.

Die Gäste geben am Samstag ab 19.30 Uhr als Tabellenführer ihre Visitenkarte in der Halle der Grundschule Lippoldsberg ab. Von der Papierform her sind die Gastgeber krasser Außenseiter. Rossel zeigt sich indes kämpferisch: „Vellmar ist Spitzenreiter und gehört daher zu jenen Gegnern, gegen den wohl jeder gern gewinnen möchte. Das ist auch bei uns nicht anders, gerade weil wir den TSV in heimischer Halle empfangen“, so Rossel.

Die Speilweise der Gäste hat er eingehend studiert und weiß, dass diese dank einer kompakten 6:0- Deckung und hohem Tempo zum Erfolg kommen wollen. „Vor allem die Tempogegenstoßspezialisten Stumbaum und Adam können ein Spiel alleine entscheiden“, warnt Rossel. Die beiden TSV-Akteure gelte es in ihrem Wirkungskreis einzuschränken.

Allerdings hat Rossel im Vellmarer Spiel auch Schwächen ausgemacht. „Die Schwankungen in ihrem Spiel wollen wir für uns auszunutzen.“

„Zu Hause im Wesertal ist alles möglich und mein Team wird wieder alles versuchen, die Punkte im Wesertal zu lassen.“

Frank Rossel

Nach der vermeidbaren Niederlage gegen Twistetal, ging es in den jüngsten Trainingseinheiten darum, den Kopf so schnell wie möglich wieder frei zu bekommen und das negative Erlebnis möglichst schnell zu vergessen. „Jeder einzelne Spieler muss, nicht nur am Samstag gegen Vellmar, seine kämpferische Leistung und Einsatzbereitschaft erhöhen“, gibt der HSG-Trainer als Marschroute aus und betont: „Zu Hause im Wesertal ist alles möglich und mein Team wird wieder alles versuchen, die Punkte im Wesertal zu lassen.“ Beim Heimspiel kann Rossel auf den kompletten Kader zurückgreifen. (zms)