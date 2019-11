Spitzenspiel im Bergstadion

KSV Hessen Kassel II kommt

+ © Hofmeister Will mit Dörnberg weiter nach vorn stürmen: Fabrice Hansch (links) und der FSV haben am Sonntag eine schwere Aufgabe zu lösen. Gegner Hessen Kassel II ist seit neun Spieltagen ungeschlagen. © Hofmeister

Für den FSV Dörnberg hat die Rückrunde in der Fußball-Gruppenliga Kassel 2 mit den beiden Siegen beim OSC Vellmar II und auf vertrautem Boden gegen Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach gut begonnen. Nun steht am Sonntag (15 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz im Bergstadion das Spitzenspiel gegen den KSV Hessen Kassel II an.