Spitzenspiel in Sand endet 2:2

Das vermeintliche Spitzenspiel in der Fußball-Verbandsliga Nord hat nach 90 intensiven Minuten keinen Sieger gefunden. 2:2 (0:0) hieß es zwischen dem SSV Sand und der SG Johannesberg.

Zweifacher Torschütze für die Gastgeber war Pascal Itter (75., 82.).

Für den Tabellenvierten trafen Sorin Sergiu Leucuta (58.) und Robin Sorg (87.).

Trotz des späten Ausgleichs fand Itter keine Gründe, um sich über zwei verlorene Punkte zu ärgern. „Wir hätten natürlich gern gewonnen, aber mit dem einen Zähler können wir auch gut leben. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit guten Fußball gespielt und hatten insgesamt mehr Ballbesitz.“ Ähnlicher Auffassung war sein Trainer Mario Deppe: „Meine Elf hat sich gegen ein Spitzenteam sehr gut verkauft und hatte gar die besseren Chancen. Wir sind nach acht Spieltagen immer noch ungeschlagen. Ich bin mit dem Remis und der Ausbeute zufrieden,“ erklärte der SSV-Coach.

In der Tat stellte Sand das insgesamt kombinationssicherere Team, das Geschehen spielte sich zumeist in der Hälfte der Vereinigten ab. Dennoch waren es die Johannesberger, die durch ihren ersten gefährlichen Angriff in Führung gingen. Auf Vorlage von Lars Jordan von der rechten Seite schob Leucuta den Ball zum 0:1 über die Linie.

Itter drehte mit seinen beiden Treffern die Partie. Bei den Gegentoren hinterließ die SG-Abwehr nicht den besten Eindruck. Zunächst nutzte der Sander Angreifer nach einem Eckball von Antonio Bravo Sanchez eine Unordnung in der Johannesberger Abwehr, beim 2:1 faustete Torwart Mitja Hofacker den Ball nach einem Schuss von Kevin Kutzner nach oben statt ihn zu fangen.

„Wir sind durch zwei Fehler ins Hintertreffen geraten“, gab Zeljko Karamatic zu Protokoll. Der SG-Trainer war aber wie sein Gegenüber Mario Deppe mit dem Unentschieden zufrieden: „Sand hat richtig stark gespielt“, lobte er den Tabellenzweiten, der drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit das 2:2 nach einem Eckstoß hinnehmen musste.

In der Nachspielzeit hatten die Sander Pech. Ein Freistoß von Bravo Sanchez landete am Pfosten.