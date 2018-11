Spitzenspiel in Udenhausen

Wolfhagen am Sonntag beim punktgleichen Tabellenersten

+ © Hofmeister Einsatz unklar: Im letzten Spiel des Jahres entscheidet sich, wer als Tabellenführer überwintert. Ob Wolfhagen in Udenhausen auf Demetrio D Agostino zurückgreifen kann, wird sich am Sonntag zeigen. © Hofmeister

WOLFHAGEN. Das Beste kommt zum Schluss: Für den FSV Wolfhagen wird es am letzten Spieltag vor der Winterpause noch einmal richtig spannend. Der Tabellenzweite der Fußball-Gruppenliga spielt am Sonntag gegen den Ersten SG Hombressen/Udenhausen. Anpfiff in Udenhausen ist um 14.45 Uhr.