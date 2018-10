Das Spitzenspiel steigt in Hoof

Wesertal zu Gast bei Hoof/Sand/Wolfhagen

+ Fordert eine bessere Chancenverwertung von seiner Mannschaft: Wesertals Trainer Jürgen Herbold mit Joana Leibecke (links) und Tessa Herbold. Foto: Rieß

Hoof. Am Sonntag (18 Uhr) kommt es in der Schauenburghalle in Hoof zum Spitzenspiel der Frauenhandball-Landesliga zwischen dem Dritten HSG Hoof/Sand/Wolfhagen und Spitzenreiter HSG Wesertal.