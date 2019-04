Spitzenspiel steigt in Kleinalmerode

Hombressen/Udenhausen – Spitzenreiter SG Hombressen/Udenhausen reist am Sonntag (15 Uhr) in den Werra/Meißner-Kreis zum Tabellenvierten SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach. Die Partie wird im Witzenhausener Ortsteil Kleinalmerode ausgetragen.

Es darf von einem Spitzenspiel gesprochen werden, denn die Gastgeber liegen nur zwei Punkte hinter der Siemers-Elf zurück, sie können den Tabellenführer also stürzen. Dem ist auch geschuldet dass die Reinhardswald-Vereinigten erst ein Pflichtspiel in diesem Jahr bestritten haben, also zwei Partien weniger haben als die Almeroder. Beide Mannschaften erfüllen bisher die Erwartungen, doch vor diesem Gegner hat Hombressen/Udenhausen allergrößten Respekt. Denn seit dem Aufstieg der Dreifach-Vereinigten gab es noch keinen Sieg für die SG. In der letzten Saison sogar zwei Niederlagen und im Hinspiel nur ein 1:1.

„Das ist ein starker und unbequemer Gegner“, meint der sportliche Leiter der Vereinigten, Edgar Schmitt. Seit sechs Spielen jahresübergreifend ist Kleinalmerode/H./D. schon ungeschlagen. Aber die Elf von Trainer Marco Siemers unterschätze jetzt sowieso keinen Gegner mehr, alle seine seh fokussiert auf das ganz große Ziel, den erstmaligen Aufstieg der SG in die Verbandsliga.

„Im Monat April fällt die Vorentscheidung“, wagt Schmitt schon mal einen Blick voraus. Auffällig seien beim Gegner in den bisherigen Duellen immer Swinarksi und Weska gewesen, zwei trickreiche und torgefährliche Offensivspieler.

Aber Hombressen/Udenhausen hat auch einiges zu bieten, um Top-Stürmer Dominik Lohne. Obwohl der Udenhäuser Schmitt bedauert, dass Oliver Speer immer noch mit seine Schambeinverletzung zu kämpfen habe und Julian Uffelmann länger ausfällt. Außerdem ist am Sonntag Lucas Hecker nicht dabei. „Ein ganz wichtiger Faktor bei uns im Mittelfeld“, betont Schmitt. Wenn es auch der zweite Dreier in diesem Jahr werden soll, mit einem Remis könnte sich der sportliche Leiter auch anfreunden. zyh