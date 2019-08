Spitzenspiele in Meimbressen und Lamerden

Schwere Aufgaben: Während Schlusslicht Immenhausen, rechts Dominik Deußen, in Schöneberg den ersten Punkt holen möchte, will Lukas Müller mit Calden/Meimbressen II die Tabellenspitze verteidigen. Foto: Michl

Hofgeismar/Wolfhagen – In der Fußball-Kreisliga A stehen zwei Begegnungen besonders im Fokus. Könnte es hier doch einen Wechsel an der Spitze geben. In Meimbressen empfängt Tabellenführer SG Calden/Meimbressen II den Mitverfolger SG Hombressen/Udenhausen II, in Lamerden steigt das Diemelderby zwischen der SG Diemeltal 08 und der SG Weser/Diemel.

Calden/Meimbressen II - Hombressen/Udenhausen II (Sonntag, 12.45 Uhr in Meimbressen). Beiden gelang ein Traumstart. Sie sind nicht nur verlustpunktfrei, sondern präsentierten sich auch torhungrig, trafen jeweils schon elf Mal ins Schwarze. Die Hausherren lösten die vergangenen Sonntag spielfreien Gäste an der Tabellenspitze ab. Mit einem Dreier könnte die Verbandsligareserve sich wieder ganz oben zurückmelden.

Riede - Wettesingen/Breuna/Oberlistingen II Sonntag, 15 Uhr). Nach ihrem ersten Sieg beim Aufsteiger Hofgeismar konnte Riede den totalen Fehlstart verhindern. Bei den Gästen dagegen steht nach drei Spielen weiter nur eine Null auf dem Punktekonto. Es wäre daher schon überraschend, könnten die Breunaer im Südkreis ihr erstes Erfolgserlebnis feiern.

Schöneberg - Immenhausen II (Sonntag, 15 Uhr).Die neu formierte und junge Immenhäuser Mannschaft ist in Schöneberg klarer Außenseiter. Zwar haben die Hausherren bisher auch noch keine Bäume ausgerissen, sind Viertletzter, doch gegen die Kreisoberligareserve soll dieser Knoten jetzt platzen. Angesichts der löchrigen Immenhäuser Abwehr könnte dies gelingen. Schon 23 Tore kassierte sie.

Altenhasungen/Oelshausen/Istha - Carlsdorf (Sonntag, 15 Uhr in Istha). Die Gäste sind nach zwei Nullnummern in Folge doch etwas überraschend Drittletzter. Zudem konnte der Absteiger noch kein Tor erzielen. Die aufgestiegenen Erpetaler, die nach ihrem Kantersieg in Immenhausen ihre bisherige Durststrecke beendeten, stimmten schon zwölf Mal den Torjubel an. Allein Mario Plutz traf neun Mal.

Elbetal - Schauenburg II (heute, 19 Uhr in Elbenberg). Nach ihrem Abstieg aus der Kreisoberliga meldeten die Elbetaler schon frühzeitig ihre sofortige Rückkehr in die Höherklassigkeit an. Zwei Siege in zwei Spielen sprechen dafür, dass es klappen könnte. Schauenburg II, im Vorfeld ebenfalls hoch gehandelt, musste hingegen schon eine Niederlage hinnehmen.

Hofgeismar - Espenau (Sonntag, 15 Uhr). Die aufgestiegenen Gastgeber mussten bisher schon kräftig Lehrgeld bezahlen, konnten vor allem ihren doppelten Heimvorteil noch nicht nutzen. Gegen Riede zog man den Kürzeren und gegen den Lokalrivalen Schöneberg hieß es am Ende nur 1:1, wobei diese Partie aber wiederholt werden soll. Ganz anders die Situation bei den Espenauern, die bisher noch keinem Gegner den Dreier überließen, am vergangenen Wochenende sich aber zu Hause gegen Diemeltal mit einem 2:2 begnügen mussten.

Diemeltal - Weser/Diemel (Sonntag, 15 Uhr in Lamerden).Wenn jemand vor dem Saisonstart prognostiziert hätte, dass diese Begegnung ein frühes Spitzenspiel ist, der wäre müde belächelt worden. Die Diemeltaler sind Tabellenzweiter und noch ungeschlagen. Weser/Diemel ist bei einer weniger absolvierten Partie vier Ränge tiefer platziert, verzeichnet noch keinen Punktverlust. Können die Gäste von Coach Pascal Bunzenthal diese Bilanz fortschreiben, würden sie oben mitmischen. zih