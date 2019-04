SSV Sand bei heimstarker TSG

Torjäger: Der Sander Jan-Philipp Schmidt (Mitte) brachte es bisher auf zwölf Tore. Auch in Sandershausen will der Stürmer treffen.

Unter den 250 Zuschauern am vergangenen Samstag auf der Sander Höhe beim Spiel der Fußball-Verbandsliga mit einem 5:0-Heimsieg des SSV Sand gegen den 1. FC Schwalmstadt war auch Friedhelm Janusch, Trainer des Ligakontrahenten TSG Sandershausen. Er nahm akribisch den nächsten Gegner seiner Mannschaft, den SSV Sand, unter die Lupe. Die Partie findet am Sonntag, 15 Uhr, statt. Zu welchen Erkenntnissen Friedhelm Janusch, der am Saisonende Sandershausen verlassen wird, gekommen ist, darüber wollte er sich verständlicherweise nicht äußern, wobei sein Wunschziel natürlich ist, einen Sieg zu verbuchen. Er will mit der TSG weiter im Titel- und Aufstiegsrennen bleiben. Die Chancen dafür stehen für das Janusch-Team nicht ungünstig. Sandershausen als Tabellendritter hat zur Hessenliga-Relegation einen Rückstand von lediglich drei Punkten, zur Tabellenspitze sind es deren sechs.

Zumindest die Option höherklassige Relegation wie in den vergangenen zwei Jahren haben aber auch die Sander noch auf ihrem Schirm. Fahren sie als Sechstplatzierter in Sandershausen die volle Ernte ein, würden sie bis auf einen Zähler zum Sonntagsgegner aufschließen, wobei sie gegenüber der Janusch-Elf ein Spiel weniger ausgetragen haben, also noch weiteren Boden gutmachen können.

SSV-Trainer Mario Deppe und seine Spieler wissen natürlich, dass sie in Sandershausen ein ganz dickes Brett bohren müssen, denn die Hausherren haben in ihren bisherigen elf Heimspielen mit neun Siegen und zwei Unentschieden noch keinem Gegner die drei zur Disposition stehenden Punkte überlassen.

Aber Sand kann selbstbewusst in die Aufgabe gehen. Einmal starteten Deppe und Co. mit drei Siegen aus der Winterpause in das Restprogramm, außerdem blieben sie in der laufenden Runde in den zwölf Auswärtsspielen zehn Mal (sechs Siege, vier Remis) ungeschlagen und haben auch in der Angriffs- (54:37) und Abwehrbilanz (28:30) die Nase vorne. Wie ebenfalls mit Jan-Philipp Schmidt (12), Pascal Itter und Tobias Oliev (je 11) die erfolgreicheren Einzelvollstrecker gegenüber den aktuellen TSG-Torjägern Christoph Minne (8) und Tobias Rühlmann (7). Dies alles sind jedoch nur statistische Fakten, die in diesem Verfolgerduell außer Kraft gesetzt werden können. Denn da zählt für jede Mannschaft nur der Sieg, dies wären, im Gegensatz zum torlosen Hinspiel, richtige Big Points.

SSV-Pressesprecher Jörn Bochmann sieht der Partie mit viel Zuversicht entgegen: „Wir wollen gewinnen, haben in den vergangenen drei Spielen gezeigt, was wir können.“ Personell stehen beim SSV Torwart Johannes Schmeer und Daniel Wissemann nicht zur Verfügung, Robert Garwardt ist wieder ins Training eingestiegen. zih