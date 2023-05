Totgesagte leben länger

Von: Raphael Wieloch

Seltenes Bild: Sefa Cetinkaya (rechts) vom SSV Sand behauptet den Ball vor Bronnzells Angreifer Tim Horenkamp. © Raphael Wieloch

Sand – Vor zwei Monaten schien der SSV Sand aus sportlicher Sicht mausetot. Angekommen am Tabellenende steuerten die Bad Emstaler nach 14 Jahren in der Fußball-Verbandsliga auf einen scheinbar unvermeidlichen Abstieg zu. Am Ende kam alles aber ganz anders.

Eine kaum für möglich gehaltene Aufholjagd gipfelte am vergangenen Wochenende und am vorletzten Spieltag im Klassenerhalt. Entscheidend dafür war Waberns 1:3-Niederlage gegen den Lichtenauer FV. Und so geriet das 0:4 (0:2) im letzten Heimspiel gegen die SG Bronnzell gänzlich zur Randnotiz – auf der Sander Höhe war nämlich trotz der Pleite Feierlaune angesagt.

Die frohe Kunde aus Wabern kam bereits vor dem Anpfiff, was schlussendlich auch die Begründung für eine äußerst statische Sander Leistung war. Und auch wenn Bronnzells Trainer Stefan Dresel mit mehr Gegenwehr gerechnet hatte, so spiegelte das harmlose Auftreten der Gastgeber schlicht die Erleichterung, den Spannungsabfall wider. „Wir haben in den letzten Wochen so viel Druck und Spannung gehabt. Das alles ist heute von uns abgefallen“, lautete Tobias Olievs Erklärung.

Damit sprach der Sander Trainer einen entscheidenden Faktor an. Und zwar den Umstand, dass der SSV in einer sehr kritischen Phase der Saison geliefert hatte und dem Druck der letzten Wochen offensichtlich gewachsen war – gerade gegen die Konkurrenz im Tabellenkeller, aber auch mit Überraschungsergebnissen gegen Dörnberg (0:0), Hünfeld (1:1) und CSC 03 Kassel (1:0).

Dass das Spiel gegen Bronnzell also schon vor dem Anpfiff gelaufen war, wie es Oliev selbst beschrieb, verwunderte demnach kaum. Der Aufsteiger aus Osthessen erarbeitete sich rasch mehr Spielanteile und belohnte sich in Person von Franz-Josef Ruppel, der per Abstauber traf, mit der Führung (23.). Quasi mit dem Pausenpfiff stellte Tim Horenkamp dank eines verwandelten Handelfmeters auf 2:0 (45.).

Auf der Gegenseite sorgte lediglich Nico Döring mit einem Schuss aus spitzem Winkel für Gefahr (39.). Sand war vornehmlich mit Verteidigen beschäftigt. Und daran änderte auch die zweite Halbzeit nichts. Spätestens nach dem dritten Bronnzeller Treffer durch Kilian Sandner herrschte Klarheit (61.).

Den Schlusspunkt setzte schließlich der eingewechselte Philipp Pfeiffer, der aus der zweiten Reihe und nicht unhaltbar für SSV-Torwart Jan-Phillip Schminke das 4:0 erzielte (83.).

Nächster Umbruch

Schon während der Partie deutete sich an, dass dem SSV Sand in der Sommerpause wohl der nächste personelle Umbruch bevorsteht. Denn mit Steffen Klitsch (mit Unterbrechungen sieben Jahre Spieler des Klubs), Jan-Philip Schmidt (sechs Jahre), Leon Winkelheide (vier Jahre) und Jan-Phillip Schminke (ein Jahr) wurden gleich vier Spieler bei ihrer ihrer Auswechslung verabschiedet. Sie werden den Verein zum Saisonende verlassen.

Auch diese, kommende Woche endende Spielzeit stand beim SSV ganz im Zeichen des Umbruchs. Zehn Spieler verließen den Klub, neun kamen hinzu. Zudem trainiert seit dieser Runde Tobias Oliev den SSV. Ein Urgestein. Das seine turbulente Debütsaison auf der Trainerbank so schnell wohl nicht vergessen wird. (Raphael Wieloch)