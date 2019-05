Stadtderby steigt in Holzhausen

Stadtderby: Zum ersten Mal seit 20 Jahren treffen Holzhausen (rot, Feilix Roßbach, links) und Immenhausen (hier Stefan Bachmann) am Sportplatz am Bürgerhaus in Holzhausen in einem Punktspiel aufeinander. Foto: Hofmesiter

Hofgeismar/Wolfhagen – Der Dreikampf um den zweiten Rang ist das Spannungsmoment in der Fußball-Kreisoberliga oder kann Schauenburg II sogar nochmal an Tabellenführer Zierenberg herankommen?

Der TSV muss seiner Favoritenrolle gegen Sand II gerecht werden und Schauenburg genau so seine Heimaufgabe gegen Ersen lösen. Mit Reinhardshagen gegen Weidelsburg steht auch wieder ein Verfolgerduell mit Sechs-Punkte-Charakter im Blickpunkt. Am Tabellenende benötigt Carlsdorf (gegen Obermeiser/Westuffeln) nur noch Siege.

TSV Holzhausen - TSV Immenhausen (Hinspiel 2:3), Samstag, 16 Uhr: Die Holzhäuser fiebern dem Ortsderby gegen die Kernstädter entgegen. Seit über 20 Jahren gab es das nicht mehr am Bürgerhaus. In der Rückrundentabelle sind beide sogar auch Nachbarn. Deswegen ist den Grün/Weißen um diese Aufgabe bewusst, die sie aber positiv lösen wollen um die Saison nicht noch mehr zu verkorksen.

TSV Carlsdorf - SG Obermeiser/Westuffeln (1:4),Samstag, 16 Uhr: Zwei Jahre nach dem gemeinsamen Aufstieg können sich die Wege der beiden Kontrahenten schon wieder trennen. Eine weitere Niederlage kann schon das Aus für den TSV bedeuten. Die SG hat noch Optionen bis auf Rang Sieben und da steht derzeit der Rivale aus Ersen, nochmal ein Anreiz für die Dopatka-Schützlinge.

TSV Zierenberg - SSV Sand II (4:3),Sonntag, 15 Uhr: Die Verbandsligareserve aus Sand bleibt eine launische Diva und somit im unteren Tabellenbereich. Aber die Zierenberger wissen auch vom knappen Hinspielerfolg dass der Gegner Qualitäten im Offensivbereich hat. Zwei Siege aus den nächsten drei Spielen, das ist das Minimalziel der heimstarken Warmetaler.

SG Schauenburg - TSV Ersen (3:1),Sonntag, 15 Uhr: Die SG hat nochmal Fahrt aufgenommen mit vier Siegen hintereinander und das muss sie auch um im Rückspiegel die mindestens zwei Mitstreiter um den zweiten Rang auf Sicht zu behalten, aber die spielen diesmal gegeneinander. Ein Dreier kann ein großer Schritt in Richtung Aufstiegsrelegation für die Lila/Weißen sein. Der TSV muss mehr als in den letzten Spielen raushauen um in Hoof bestehen zu können.

SG Reinhardshagen - FSG Weidelsburg (1:2),Sonntag, 15 Uhr: Das ist der Verfolgerknüller des Spieltags auf dem Vaaker Ahlefeld. Die drittbeste Mannschaft empfängt den Tabellenführer der Rückrundentabelle. Beide müssen auf Sieg spielen um nicht entscheidenden Boden im Kampf um Platz zwei zu verlieren, letzte Woche kam die FSG mit der Anspannung gut klar und auch Reinhardshagen enttäuschte nicht. In dieser Partie scheint alles möglich zu sein.

SG Elbetal - FSV Dörnberg II (4:6),Sonntag, 15 Uhr: Die Elbetaler scheinen zur richtigen Zeit die Kurve bekommen zu haben, jetzt dürfen sie sogar den drittletzten Rang noch in Angriff nehmen um sich ganz vor dem Abstieg abzusichern. Die FSV-Reserve holte in der Rückrunde nur zwei Zähler mehr als die SG. Also, dass die Negativserie der letzten vier Spiel endet scheint fraglich.

Tuspo Grebenstein II - FC Oberelsungen II (1:1),Sonntag, 15 Uhr: Die Verbandsligareserve will die 30-Punkte-Grenze überspringen und auf Kurs Richtung einstelliger Tabellenplatz bleiben. Für den FC heißt es in den letzten drei Spielen den drittletzten Rang abzusichern oder mit dem vierten Auswärtssieg doch noch die Chance zu bekommen, dass gesicherte Mittelfeld zu erreichen. zyh