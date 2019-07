Start ins Abenteuer Verbandsliga

In Feierlaune: Die Euphorie der Meisterschaft will die SG Hombressen/Udenhausen ins erste Verbandsliga-Spiel ihrer Geschichte mitnehmen. Am Samstag ist der Aufsteiger zu Gast bei Willingen. Foto: Rieß

Jetzt geht es los für die SG Hombressen/Udenhausen. Das Abenteuer Fußball-Verbandsliga beginnt für die Reinhardswald-Vereinigten um 15.30 Uhr beim SC Willingen.

Die SG ist einer von fünf Aufsteigern in die Liga, aus der auch wieder fünf absteigen sollen. Um also den vielen Auf- und Abstiegen in der Historie von Hombressen/Udenhausen nicht schon wieder einen folgen zu lassen, muss die Elf von Trainer Marco Siemers fünf Mannschaften hinter sich lassen, eine echte Herausforderung.

Der TSV Hombressen spielte, als er noch eigenständig war Ende der 70er Jahre eine Spielzeit in der Verbandsliga. Gegner SC Willingen ist ein abgeklärtes Verbandsligateam, das in den letzten drei Spielzeiten jeweils im einstelligen Tabellenbereich zu finden war und zuletzt Sechster wurde. Sie starten in ihre neunte Saison in der Verbandsliga ohne Unterbrechung.

Doch es gibt Gründe, die für einen positiven Auftakt der Vereinigten sprechen und die wollen wir beleuchten.

Aufstiegseuphorie: Die Vorfreude auf den Auftakt ist riesengroß im Lager der Vereinigten und deren Umfeld. Sie sind erfolgsverwöhnt in den letzten Jahren, weil sie in der Gruppenliga immer im oberen Tabellenbereich mitgespielt haben. „Außerdem freuen sich alle auf die tolle Sportanlage in Willingen, auch das ist ein Anreiz für meine Spieler“, meint SG-Coach Marco Siemers.

Unterstützung der Fans:Die Zuschauer aus Hombressen und Udenhausen sind seit Jahren der 12. Mann für die SG und kommen immer zahlreich zu den Spielen. Für Samstag wird ein Fanbus bereitgestellt, der mit fast 50 Personen auch voll sein wird. Außerdem werden auch noch etliche Zuschauer die etwa 80 Kilometer ins Upland mit dem Pkw zurücklegen, sodass mit 80 bis 100 Unterstützern gerechnet werden kann und der Aufsteiger gar nicht so eine typische Auswärtsspielatmosphäre fürchten muss.

Eingespielte Mannschaft: Da stehen bei der SG nicht nur Mannschaftskameraden auf dem Platz, sondern auch echte Freunde. Das ist eine eingeschworene Gemeinschaft, die mit den höheren Anforderungen auch immer gewachsen ist in den vergangenen Jahren, warum soll das nicht auch in der Verbandsliga gelingen. Mit Adrian Schäfer, der erstmals für seinen Stammverein Udenhausen im Seniorenbereich aufläuft, ist nur ein Spieler hinzugekommen, der verfügt allerdings im Gegensatz zu fast allen anderen über Erfahrung in dieser Liga. Ansonsten wird der Kader mit eigenen Jugendspielern ergänzt.

Offensive:SG-Trainer Marco Siemers hat in der Defensive nicht alles gefallen in den Vorbereitungsspielen, aber auf seine Offensive ist Verlass. Zehn Tore in den letzten beiden Spielen gegen Zierenberg und Wettesingen/Breuna/Oberlistingen sprechen dafür und 89 Treffer in der abgelaufenen Gruppenligasaison ebenso.

Gesetz der Serie: Verbandsligaaufsteiger aus dem Kreis Hofgeismar/Wolfhagen holen mindestens einen Punkt im ersten Spiel. Denn Dörnberg vor zwei und Grebenstein vor einem Jahr erreichten jeweils ein Remis in ihrem ersten Spiel. Die Bilanz des SC Willingen aus den Auftaktpartien der letzten beiden Jahre spricht gegen ihn, denn der Ski-Club (Abt. Fußball) verlor jeweils.