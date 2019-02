Der Tag des Favoritensterbens

Sand– Fußball-Kreisoberligist SV Balhorn ist neuer Kreisfußballmeister, den Vizetitel holte sich die SG Diemeltal 08. Damit standen im Turnier um den HNA-Pokal ein Kreisoberligist und ein A-Ligist im Finale und nicht ein Verein aus der Gruppen- oder Verbandsliga. Hervorragend organisiert vom SV Balhorn ging in Sand ein Turnier über die Bühne, das von Überraschungen lebte. Verbandsligist Dörnberg scheiterte im Halbfinale ebenso wie Gruppenligist und Titelverteidiger Hombressen/Udenhausen. Gruppenligist Calden/Meimbressen war bereits im Viertelfinale gescheitert.

Wie dicht das Leistungsfeld in der Halle zwischen den höherklassigen und den anderen Mannschaften war, zeigte sich im Halbfinale, wo der spätere Turniersieger Balhorn den Titelverteidiger und A-Ligist Diemeltal den Verbandsligisten Dörnberg ins Sechsmeterschießen zwang. Und auch das Finale war eine knappe Kiste: Auch hier stand es nach regulärer Spielzeit Unentschieden, so dass der Turniersieger per Strafstoßschießen ermittelt wurde.

Nur das Spiel um Platz drei war eine klare Angelegenheit: Da siegte Hombressen/Udenhausen mit 6:0 gegen Dörnberg.