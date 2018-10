Technischer K.o. in Runde sechs: Jassmann verteidigt Titel in Wolfhagen

Internationaler deutscher Meister im Mittelgewicht

Die Entscheidung: Paata Varduashvili wird von Ringrichter Jürgen Langos angezählt. Der Georgier gab in der sechsten Runde auf. Mario Jassmann hatte ihn niedergekämpft und seinen Titel als Internationaler deutscher Meister im Mittelgewicht verteidigt.

Profiboxer Mario Jassmann hat seinen Titel als Internationaler deutscher Meister im Mittelgewicht verteidigt. Der 30-Jährige kam am Samstagabend in der Wolfhaer Stadthalle nach ausgeglichem Beginn gegen den Georgier Paata Varduashvili zu einem technischen K.o.-Sieg in der sechsten Runde.