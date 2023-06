Letzter Einsatz für Timo Wiegand

Von: Joachim Hofmeister

Danke Fans! Der FSV Wolfhagen bedankte sich beim Anhang nach dem 6:0 über den FC Edermünde für die grandiose Unterstützung während der Saison. © Joachim Hofmeister

Wolfhagen – „Die Wölfe wechseln das Jagdrevier - Verbandsliga wir kommen“, steht auf den T-Shirts einiger Wolfhager Fußball-Anhänger. Zwei Spieler der FSV-Meistermannschaft werden im Sommer den Weg allerdings nicht in die Höherklassigkeit antreten. Timo Wiegand und Demetrio D‘Agostino beenden ihre Laufbahn. Beide wurden vor dem letzten Heimspiel gegen den FC Edermünde von ihren Teamkollegen verabschiedet.

Die beiden Routiniers wollten sich noch einmal beweisen. Beide zeigten beim 6:0 (3:0)-Erfolg eine tolle Leistung und trugen sich gar in die Torschützenliste ein.

Wiegand erzielte seine Saisontreffer 26 und 27. D‘ Agostino war einmal erfolgreich. Dreifacher Torschütze war Julius Knatz. Wolfhagen bleibt somit weiter ungeschlagen, es war der 28. Sieg im 29. Spiel.

Zum Saisonabschluss gastiert der Aufsteiger am kommenden Samstag beim Elften Tuspo Mengeringhausen.

„Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt aufzuhören“, sagt Demetrio D‘Agostino. „Irgendwann ist es auch mal gut“, meint der Mittelfeldspieler, der mit Blick auf Familie und Beruf den zeitlichen Aufwand für Verbandsliga-Fußball nicht mehr betreiben will. Eigentlich wäre mit dem Fußball schon früher Schluss gewesen, lässt der 36-Jährige durchblicken. D‘Agostino kam 2017 zum FSV und spielte zwischendurch für eine Serie beim FC Körle. Jetzt machte er mit Wolfhagen das Meisterstück. „Ich habe uns einiges zugetraut“, sagt der Vater von zwei Kindern. „Dass es aber so überragend läuft, hätte ich nicht gedacht“, traut D‘ Agostino der Mannschaft in der kommenden Serie den Klassenerhalt zu.

„Man kann sich keinen schöneren Abschied wünschen“, gab Timo Wiegand unter Tränen zu Protokoll. Die Entscheidung die Schuhe an den Nagel zu hängen sei ihm nicht leicht gefallen, „aber unser Hausbau und mein Job nehmen viel Zeit in Anspruch.“ Ob der souveräne Tabellenführer bereits Ersatz für die beiden Leistungsträger gefunden hat? Ja, Wolfhagen wird sich verstärken. Neben Torhüter Moritz Schunke vom KSV Hessen Kassel wechseln Rolf Sattorov (32, Eintracht Stadtallendorf) und Christian Brinkmann (30, TSV Zierenberg) ins Liemecke-Stadion. Zudem baut der FSV Wolfhagen weiter auf seinen Nachwuchs.

Aus der eigenen Jugend stoßen Melih Yilmaz, Paul Degenhardt, Jonah Becker, Mohamed Alrafiq, Fabian Blätterbauer und Justin Steinhorst zum Team von Trainer Valentin Plavcic, der aufgrund seiner Fußverletzung das 6:0 erneut von der Tribüne aus verfolgte. Vertreten wurde Plavcic wieder vom angeschlagenen Tjarde Bandowski. „Wir haben gegen Edermünde das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, deswegen geht der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung,“ resümierte der Stürmer, der aufgrund eines Muskelbündelrisses auch am letzten Spieltag genauso fehlen wird wie der privat verhinderte Wiegand. Torjäger Bandowski (39 Treffer) bedauert den Weggang von D‘Agostino und Wiegand. „Die Mannschaft verliert zwei excellente Spieler. Beide waren für uns sehr wichtig.“

Wiegand und D‘Agostino wurden nach dem Abpfiff von den Zuschauern minutenlang gefeiert. Titelgewinner Wolfhagen bedankte sich bei seinen Anhängern für die großartige Unterstützung während der Serie. Sie hielten ein Plakat mit der Aufschrift „Danke Fans!“ in den Händen. (Joachim Hofmeister)