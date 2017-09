Torfest für Calden/G./H/U.

Hofgeismar. Die B-Junioren der JSG Calden/Grebenstein/Hombressen/Udenhausen landeten in der Gruppenliga einen überzeugenden Sieg bei der JSG Warmetal.

JSG Warmetal - JSG Calden/Grebenstein/Hombressen/Udenhausen 0:6 (0:3). Die Gäste führten zur Pause nach Toren von Thore Janssen (13.), Marvin Schmidt (30.) und Leon Schomburg (38.) mit 3:0. Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel auf dem Dörnberger Kunstrasen, die Vereinigten waren weiter überlegen. Janssen (56.) und Schmidt (58.) erhöhten, den Schlusspunkt setzte Adrijus Stanionis (79.). (zih)

Kreisliga

JSG Obermeiser/Westuffeln/Breuna/Ersen - JSG Weser/Diemel/Deisel 5:2 (2:1). In der ersten Halbzeit konnte keines der beiden Teams das andere dominieren, die Hausherren zeigten sich vor dem Tor aber effektiver und zielstrebiger. Die Führung von Nils Grosshardt konnten die Gäste durch Florin-Ionut Serban zwar noch ausgleichen, auf das Tor von Sören Erkelenz gab es dann aber keine Antwort mehr. Nico Griesel glückte wenige Momente nach Wiederanpfiff dann jedoch das 2:2, sodass eine weiterhin offene Partie zu erwarten war. Dieser Rückschlag schien die Heimelf enorm anzustacheln, die das Tempo nun anzog und das Spiel an sich riss. Samuel Kakalick, Nils Grosshardt und dann wieder Kakalick zeigten sich treffsicher und ließen ihr Team innerhalb von 15 Minuten davonziehen, die Schlussphase wurde also zu einer unerwartet ruhigen Angelegenheit, der Heimsieg sicher und ungefährdet ins Ziel gebracht.

TSV Schöneberg - JSG Bad Emstal/Niedenstein 2:3 (1:2). Der erste Punkt war für das noch ohne Zähler angetretene Schlusslicht greifbar, doch auch wenn dieser wieder verfehlt wurde, lässt sich auf dieser Leistung aufbauen. Nach 16 Minuten belohnte Farsad Fares Beso das Heimteam für eine bis dahin couragierte Leistung, doch fast postwendend musste man den Ausgleich durch David Lesch schlucken. Zehn Minuten vor der Pause verwandelte Luca Grunewald einen Strafstoß, Bad Emstal/Niedenstein nahm eine knappe Führung mit in die Kabine. Schöneberg spielte weiter mutig und Ali Yildiz nutzte eine Zeitstrafe für die Gäste zum Ausgleich. In der umkämpften Schlussphase wollten beide die drei Punkte, das Glück hatten am Ende die Gäste auf ihrer Seite, Serxebun Yalic traf und dieser Treffer sollte der JSG zum Auswärtssieg reichen. (en)

TSV Schöneberg - JSG Weidelsburg/Naumburg 1:6 (0:4). Eine völlig einseitige Partie, setzten die Gäste von Trainer Oliver Kanicz doch während des gesamten Geschehens klar die Akzente. Felix Walter (11., 80.), Matis Graenzdörfer (24., 42.), Marc Feil (34., FE) und Ole Schneider (44.) trafen für die überlegene JSG.

Den Ehrentreffer für die Mannschaft aus dem Hofgeismarer Stadtteil erzielte Pascal Maler (49., FE).

Faire Geste: Da den Schönebergern nur zehn Spieler zur Verfügung standen, verzichtete Weidelsburg/Naumburg auf den elften Mann. (zih

Kreispokal

B-Junioren Kreispokal (Halbfinale). JSG Westuffeln/Obermeiser/Breuna/Ersen - FSV Wolfhagen 1:12 (1:6). Vom Anstoß weg entwickelte sich ein so genanntes Einbahnstraßenspiel: Wolfhagen im Vorwärtsgang immer in Richtung Platzherrengehäuse. Die chancenlosen Vereinigten, die einen ihrer ganz wenigen Konter durch Tim Thöne (15.) zum Ehrentreffer nutzen konnten, waren unterm Strich mit den Toren durch Felix Hartmann (8.), Patrick Schreiber (9., 48.), Dave Jagelski (12., 18.), Mehmet Kaan Arlier (25.), Julian Hinz (35.), Len Lison (42., 46.), Emirkan Gökay (50., 65.) und Luis Blumenstein (63.) noch gut bedient.

Im Finale am kommenden Dienstag ist der Gruppenliga-Kreisrivale JSG Calden/Grebenstein/Hombressen/Udenhausen der Gegner. (zih)