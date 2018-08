Torreiches Spiel in Riede

Einen echten Schlagabtausch lieferten sich Riede und Diemeltal 08 zum Auftakt der Fußball-Kreisliga A. Am Ende hieß es 3:4. Absteiger Weser/Diemel startete erfolgreich mit einem 3:0 gegen Schöneberg, genau wie Espenau (2:0 gegen Fürstenwald). In den Duellen der Reservemannschaften setzten sich Wolfhagen II (3:1 gegen Immenhausen II) und Hombressen/Udenhausen II (2:0 gegen Calden/Meimbressen II) durch.

SG Weser/Diemel - TSV Schöneberg 3:0 (0:0).Die Partie auf der Diemelkampfbahn verlief zunächst ausgeglichen, durchaus sogar mit kleinen Vorteilen für den TSV. Eine Schwächung für die Schöneberger war, dass ihr Torwart Jan-Eike Georges verletzungsbedingt durch einen Feldspieler ersetzt werden musste. Mit einem Doppelschlag brachten Paul Schlaht (60.) und Dustin Genz (61.) die Vereinigten auf die Siegerstraße, obwohl der Erfolg noch mal kurzzeitig durch einen Pfostentreffer von Christian Schellhase (65.) gefährdet war.

SV Espenau - TSV Fürstenwald 2:0 (1:0).In den ersten 45 Minuten konnte der TSV die Partie ausgeglichen gestalten, aber den 0:1-Rückstand durch Nico Reinemann auch nicht verhindern. Nach dem Seitenwechsel kamen gar keine Offensivaktionen der Gäste mehr, die Espenauer bestimmten die Partie deutlich. Doch nach dem frühen 2:0 von Oliver Scheibe in der ersten Minute der zweiten Halbzeit vergab die Brachmann-Elf zu viele gute Chancen, zeigte sich aber vor allem konditionsstärker als der Gegner zum Auftakt.

SG Hombressen/Udenhausen II - SG Calden/Meimbressen II 2:0 (1:0).Eine gutklassige Partie zweier ambitionierter Mannschaften, vor dem Gruppenligaderby. Einen Tick mehr investierte, nach Ansicht von Frank Rehbein (Hombressen/U.), der Gastgeber in die Partie und verließ deswegen auch als verdienter Sieger den Platz. Tobias Rehbein markierte nach 39 Minuten den 1:0-Pausenstand. Marius Lohne machte in einer laufintensiven Partie erst in der Schlussminute mit dem 2:0 den Deckel drauf.

Riede - Diemeltal 08 3:4 (2:1). Es ging munter Hin und Her. Die Zuschauer sahen einen offenen Schlagabtausch. Tore: 0:1 S. Rothschild (24.), 1:1 Döller (32.), 2:1 Fritz (36.), 2:2 Nölle (57.), 3:2 Schneider (ET., 58.), 3:3 Hofeditz (69.), 3:4 S. Rothschild (90. + 2).

Immenhausen II - Wolfhagen II 1:3 (1:2). Tore: 0:1 Michels (13.), 0:2 Großmann (14.), 1:2 Quambusch (45.), 1:3 Rost (90. + 3). (zyh)