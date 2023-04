Christoph hält den Sieg fest

Abgekocht: Waberns Martin Mühlberger (blaues Trikot) verpasst hier knapp den Ball und war auch ansonsten bei Daniel Wagner (Mitte) völlig abgemeldet. © Bernd Krommes

Wabern – Durch einen frühen Treffer von Nico Döring in der 13. Minute feierte der SSV Sand einen 1:0 (1:0)-Sieg beim TSV Wabern und darf nach dem Erfolg beim direkten Mitkonkurrenten weiter auf den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga Nord hoffen. Allerdings liegen die Sander weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz. „Wir haben uns in einem ausgeglichenen Spiel den knappen Sieg verdient, weil wir das aktivere Team gewesen sind“, freute sich SSV-Spielertrainer Tobias Oliev über drei ganz wichtige Punkte seiner Elf.

Döring hatte nach einer starken Einzelleistung das frühe 0:1 erzielt, als er zunächst den Ball eroberte, dann loszog, auf das Tor schoss und von dem durch TSV-Verteidiger Luca Wendel abgefälschten Schuss profitierte. Ansonsten gab es im ersten Durchgang kaum echte Torszenen zu sehen.

Auch in der zweiten Halbzeit spielte sich das Geschehen eher zwischen den Strafräumen ab. Es gab auf beiden Seiten eher Halbchancen zu sehen.

Der SSV arbeitete mit den Offensivkräften Jan-Philipp Schmidt und Daniel Wagner auf den Außenverteidigerpositionen gut nach hinten und ließ praktisch keine echte Chance der Gastgeber zu. Diese hatten aber in der 90. Minute doch noch eine große Möglichkeit auf den Ausgleich per Elfmeter. Torhüter Rick Christoph aber, der den Strafstoß verursacht hatte, konnte den Ball von TSV-Spielertrainer Patrick Herpe nicht nur parieren, sondern sogar festhalten.

Für Herpe war es der zweite wichtige verschossene Elfmeter nach dem 2:2 im Donnerstagsspiel gegen Vellmar. „Ein Unentschieden wäre ungerecht gewesen“, zeigte sich Oliev erleichtert über den gehaltenen Elfmeter. (Michael Wepler)

Sand: Christof - Schmidt, Winkelheide, Si. Bernhardt, Wagner (80. Wicke) - Unzicker (90. Dzaferi), Klitsch - Zornhagen (60. Bata), Döring (75. Kidane) - Cetinkaya, T. Oliev.