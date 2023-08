„Rückschläge gibt es immer wieder“

Kandidat für die erste Elf: Tristan Krug. © Raphael Wieloch

Calden – Zu einem Wiedersehen mit dem ehemaligen Trainer der Caldener Frauen, Patrick Gries, kommt es für den Fußball-Gruppenligisten SG Calden/Meimbressen, wenn er am Sonntag (15.30 Uhr) beim TSV Wolfsanger antreten wird. Gries hatte die Regionalliga-Frauen in der Vorsaison etwa ein halbes Jahr trainiert, ehe er das Angebot des Aufsteigers aus Wolfsanger annahm.

Dort ist er mit seiner Mannschaft mit dem 5:2-Heimsieg über Hertingshausen, dem 2:1-Auswärtssieg bei Türkgücü Kassel und der knappen 1:2-Niederlage in Heiligenrode gut in die neue Saison gestartet. In der Vorwoche war Gries in Calden, um den kommenden Gegner unter die Lupe zu nehmen. Angst konnte ihm die SG jedoch bei ihrer 1:3-Niederlage gegen Aufsteiger Espenau nicht einjagen, wobei er diesem Ergebnis keine große Bedeutung beimisst: „Das ist ein zweikampfstarker Gegner, der einfach mit vielen langen Bällen spielt.“

Für Calden/Meimbressen war diese Heimpleite der erste Rückschlag der noch jungen Saison nach dem 2:0-Heimsieg über Espenau und der knappen 2:3-Niederlage in Kaufungen. Eine Erkenntnis aus diesem Spiel war für SG-Trainer Altan Ersoy, dass er nicht jeden Spieler gleichwertig ersetzen könne: „Mit Jonas Krohne und Dorian Bojic haben uns die beiden etatmäßigen Sechser gefehlt. Das war in diesem Spiel zu sehen. Die Niederlage nehme ich auf meine Kappe.“

Ein Kandidat für die erste Elf könnte der erst 18-jährige Tristan Krug sein, der schon in der vergangenen Saison regelmäßig im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kam. Besondere Konsequenzen hatte diese nicht einkalkulierte Niederlage aber keine. „Rückschläge gibt es immer wieder. Das ist normal bei jungen Spielern. Dieses Spiel hat gezeigt, dass es in dieser Saison nicht leicht wird, denn die Liga ist sehr stark und ausgeglichen besetzt“, erklärt Altan Ersoy.

Das Spiel beim gut gestarteten Aufsteiger Wolfsanger ist für ihn und seine Mannschaft eine neue Chance. Dass das Spiel auf einem Kunstrasenplatz stattfinden wird, sieht der Übungsleiter nicht als Nachteil: „Das ist nicht entscheidend. Entscheidend wird sein, wer die größere Mentalität an den Tag legen wird.“ Die Erinnerungen an die letzten Aufeinandertreffen sind gut, denn in der Saison 2021/22 gab es in Wolfsanger einen 4:2 und in Calden einen 4:1-Erfolg. (Michael Wepler)