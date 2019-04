Trainer Inan setzt auf Tempospiel

Nach dem 2:2-Unentschieden im Derby gegen Wettesingen/Breuna/Oberlistingen will Fußball-Gruppenligist FSV Wolfhagen wieder die volle Ernte einfahren.

Die Saison geht in die heiße Phase, daher zählt jeder Punkt. Am Sonntag heißt der Gegner auf der Liemecke Reichensachsen. Anpfiff zwischen dem Vierten und dem Achten ist um 15 Uhr. „Der SV verfügt über eine sehr erfahrene Mannschaft und hat starke Einzelspieler“, weiß FSV-Coach Halil Inan aus dem Hinspiel. Die Partie sah keinen Sieger. Patrick Roeder ist mit zwölf Treffern absoluter Topscorer in den Reihen der Gäste. Michal Obrtlik und Pavel Kopecky stehen in der Abwehr sicher und den Kasten halten mit David Alsleben oder Sascha Eisenhuth gleich zwei starke Torhüter sauber. Sogar ein zuvor international erfolgreicher Fußballer findet sich im Kader des SV: Vitezslav Brozik, der früher in der ersten tschechischen Liga gekickt hat. „Reichensachsen hat eine robuste Gangart. Das heißt aber nicht, dass sie kein Fußball spielen“, erklärt Inan. „Sie lassen den Ball viel laufen.“

Und was kann Wolfhagen dem entgegensetzen? „Wir müssen einfach wieder zu unserem Tempospiel finden und die Pässe in die Tiefe spielen“, sagt Inan, der kleine personelle Sorgen hat.

Rafael Gorzel ist privat verhindert, Torwart Sebastian Schmidt macht erneut eine alte Verletzung zu schaffen. zis