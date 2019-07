Trainer Matthias Weise: "Wir sind kein Titelkandidat“

+ © Hofmeister Kann nicht in die Zukunft blicken, ist aber dennoch zuversichtlich: Matthias Weise, Neu-Trainer des FSV Dörnberg, freut sich auf seine Aufgaben im Bergstadion. © Hofmeister

„Ich kann zwar in eine Glaskugel schauen, aber nicht vorhersagen, was am Ende herausspringt“, sagt Trainer Matthias Weise. Seine ersten Eindrücke aber seien sehr positiv: „Beim FSV Dörnberg greift ein Rädchen ins andere.“ Das Zusammenspiel Vorstand, Mannschaft und Betreuerstab sei bei seinem neuen Verein ausgezeichnet, die Zusammenarbeit sehr harmonisch. „Wir sind auf einem guten Weg“, freut sich der 50-Jährige, der zuletzt den Tuspo Weser Gimte trainierte.