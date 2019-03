Trainer Rossel: „Die Turnschuhe müssen brennen“

Wesertal im Abstiegskampf

Oberweser – Fünf Spiele hat die HSG Wesertal noch Zeit, Punkte zum Klassenerhalt in der Handball-Landesliga zu sammeln. Am Sonntag (16.30 Uhr) in der Olebachhalle kommt es zum Aufeinandertreffen beim Mitaufsteiger VfB Viktoria Bettenhausen.