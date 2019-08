Treffen mit alten Bekannten

Das Warten hat ein Ende. Am Sonntag (15 Uhr) geht es für den Fußball-Gruppenligisten Tuspo Grebenstein mit dem Heimspiel im Sauertalstadion gegen den VfL Kassel wieder um Punkte.

Hierzu gibt es folgende Fragen:

Was macht den Reiz dieser Partie aus?

Das erste Ligaspiel ist immer etwas Besonderes. Die Vorbereitung ist zu Ende und gute oder weniger gute Ergebnisse aus der Vorbereitung zählen nun nicht mehr. Dementsprechend groß ist die Aufregung. Dazu bezieht das Auftaktspiel seinen Reiz daraus, dass mehrere Spieler und auch der neue Trainer Mikaeil Shihni eine VfL-Vergangenheit haben. Shihni war bei den Kirchditmoldern sowohl als Spieler als auch Jugendtrainer tätig und wurde mit der A-Jugend Meister in der Gruppenliga. Von den Spielern spielten Torhüter Niklas Lesemann und Neuzugang Onur Alkin in der Jugend des VfL.

Wie verlief die Vorbereitung beim Tuspo?

Sie verlief insgesamt ganz ordentlich. Nach leichten Siegen in Söhrewald und Fuldatal gab es gegen den Kreisoberligisten Bergshausen einen klaren 4:1-Erfolg. Niederlagen gab es beim ambitionierten Gruppenligisten Wabern mit 1:3 und gegen den westfälischen Landesligisten Brakel mit 1:2. Im letzten Test gegen den Kreisoberligaaufsteiger Deisel gab es nach Toren von dreimal Leon Ungewickel, zweimal Jonas Budalic sowie Erik Maiterth, Milan Barati und Steffen Fried einen hohen 8:1 (3:1)-Heimsieg.

Wie ist der Gegner einzuschätzen?

Beim VfL Kassel stehen neun Abgängen sieben Neue gegenüber. Von den Neuen sind fünf aus der Jugend aufgerückt. Der VfL baut seit Jahren erfolgreich auf seine gute Nachwuchsarbeit und erreichte in der Vorsaison als Aufsteiger nach einem schlechten Start noch Platz zehn. Nun will die Mannschaft von Trainer Andezion auch in der stärkeren Liga besser abschneiden als in der Vorsaison.

Wie beurteilt der Trainer die Ausgangslage seiner Elf?

Co-Trainer Harald Westermann, der den heute aus dem Urlaub zurückkehrenden Mikaeil Shihni vertritt, erwartet ein sehr schweres Spiel: „Der VfL Kassel hat sich im Verlauf der letzten Saison gesteigert. Ich schätze diese Mannschaft für die neue Saison durch seine eingespielte Mannschaft noch stärker ein. Dazu ist gerade das erste Spiel schwer, da man noch nicht genau weiß, wo man steht.“

Wie ist die Personallage beim Tuspo?

Die ist bis auf einige Ausnahmen ganz passabel. Definitiv ausfallen werden der verletzte David Durward und der im Urlaub befindliche Alkin. Angeschlagen ist die defensive Mittelfeldzentrale mit Hannes Drube und Neuzugang Melih Bingül. Als Alternativen stehen Neuzugang Leon Geib und Steffen Kowalski zur Verfügung. Auch Manuel Frey könnte eine defensivere Position bekleiden, zumal mit Jannik Kleinschmidt ein weiterer Neuer gute Chancen auf einen Startplatz im Angriff hat. zmw