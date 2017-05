Triathlon: Tanja Nehme holt Vizetitel

+ Tanja Nehme. Foto: Schattner

Griesheim. Nach dem Vize-Titel im Sprint-Duathlon gewann Tanja Nehme (Bad Emstal/SC Meißner Eschwege) nun auch den Vize-Titel in Griesheim bei den Hessischen Triathlon-Meisterschaften im Sprint über 500 Meter Schwimmen, 19 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. In 1:05:33 Stunden musste Nehme in der Altersklasse W 45 nur der Dauerrivalin Gesa Heers (Tria-Team VfL Michelstadt; 1:04:28) wie beim Duathlon in Borken den Vortritt lassen. Schon nach dem Schwimmen lag die vielseitige Sportlerin als Dritte in den Medaillenrängen und fuhr auf der Radstrecke auf den Silberrang nach vorne, der dann mit einer starken Laufleistung gegen die Konkurrentinnen aus Groß-Zimmern, Darmstadt und Langen verteidigt wurde. (zxb)