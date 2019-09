TSG  geht nach Sieg optimistisch ins  Spiel gegen Schauenburg

Hofgeismar/Wolfhagen –Weiter ohne Punkt bleibt in der Fußball-Kreisliga A Immenhausen II nach der 1:5-Niederlage am Donnerstagabend bei der TSG Hofgeismar. Dennis Plaza Herrera (1.), Isaret Schüler (20., 22., 70.) und Jens Brand brachten die TSG in Führung, ehe Dennis Kastrop (90.) der Ehrentreffer gelang.

Bereits heute steht das nächste Spiel auf dem Plan, wenn der Tabellenzweite Diemeltal 08 bei Weser/Diemel antritt. Am Sonntag erwartet denn Spitzenreiter SV Espenau den noch sieglosen Tabellenvorletzten TSV Carlsdorf.

Hombressen/Udenhausen II - Diemeltal 08(Freitag, 19 Uhr, in Hombressen). Die erste Niederlage mit 1:2 bei Schauenburg II kostete am vergangenen Wochenende den Diemeltalern die Tabellenspitze. Sie rutschten, punktgleich mit Calden/Meimbressen II auf Rang zwei ab. Um weiter oben mitzumischen sind die Gäste zum Siegen verdammt. Kein leichtes Unterfangen, blieb die gastgebende Verbandsligareserve doch in den bisher drei Hausaufgaben zwei Mal unbesiegt. Die Gäste sind dennoch Favorit: Ihre beiden Top-Vollstrecker Nicola Nölle und Steffen Rothschild (je 10) haben zusammen schon so oft getroffen wie die Hausherren insgesamt.

Weser/Diemel - Immenhausen II (Samstag, 15 Uhr, in Helmarshausen). Auch wenn es bei den Platzherren bislang noch nicht wunschgemäß lief, so wäre es schon überraschend, wenn sie sich vom Schlusslicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Zudem dürfte den Gästen noch das Spiel von gestern in Hofgeismar in den Knochen stecken.

Riede - Calden/Meimbressen II(Sonntag, 15 Uhr). Die Gastgeber konnten zu Hause bislang noch keinen Punkt einfahren. Calden/Meimbressen II hingegen blieb mit einem Sieg und einem Remis in der Fremde noch ungeschlagen. Derzeit sind sie Dritter, haben drei Punkte Rückstand zur Spitze und wollen weiter oben mitmischen.

Schöneberg - Fürstenwald(Sonntag, 15 Uhr). Beide Mannschaften stehen im Mittelfeld. Die Ausgangslage als ist für beide identisch: Sie wollen die drei Punkte, umden Abstand zum Tabellenkeller zu vergrößern, und sich möglicherweise in der oberen Tabellenhälftefestzusetzen. Schöneberg weist neben einem Remis erst einen Heimsieg vor, Fürstenwald konnte auswärts schon einmal voll punkten.

Altenhasungen/Oelshausen/Istha - Wettesingen/Breuna/Oberlistingen II (Sonntag, 15 Uhr, in Istha). Bisher verkauften sich die Gastgeber als Aufsteiger prächtig. Mit 13 Zählern auf dem Konto gehören sie als Sechster der oberen Tabellenhälfte an. Die Breunaer dagegen müssen sich als Zwölfter den Begriff Kellerkind gefallen lassen. Davon dürfen sich aber die Platzherren nicht blenden lassen. Ihren bisher einzigen Saisondreier holten die Breunaer in fremden Gefilden. Allerdings: Sie schossen erst fünf Tore. Im Erpetal kann man darüber nur schmunzeln. Allein Mario Plutz traf schon 16 mal.

Espenau - Carlsdorf(Sonntag, 15 Uhr, in Hohenkirchen). Die Ausgangslage ist klar: Der Spitzenreiter emfpängt den noch sieglosen tabellenvorletzten. Ein Gemeinsamkeit zwischen den zwei Teams zeigt den Unterschied: Beide spielten in dieser Saison einmal Remis. Der Unterschied: Für Espenau war es der einzige Punktverlust, für Carlsdorf der einzige Punktgewinn.

Hofgeismar - Schauenburg II (Sonntag, 15 Uhr). Nach ihrem Heimsieg gegen die als Spitzenreiter angereisten Diemeltaler liegen die Schauenburger als Fünfter in Lauerposition, sich weiter nach oben zu orientieren. Aber auch die der Aufsteiger hat zuletzt Duftmarken gesetzt. Die Heimschwäche wurde gestern durch den Sieg über Immenhausen II beendet, so dass sich die TSG im Angerstadion doch einiges zutraut. zih