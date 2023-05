Pleite am letzten Spieltag

Von: Michael Wepler

Ihr Tor reichte nicht: Caldens Sharon Braun (mit Kapitänsbinde) erzielte am letzten Spieltag gegen Hegnach den zwischenzeitlichen 1:2-Anschluss. © Raphael Wieloch

Calden – Mit einer 1:4 (1:3)-Niederlage beim Zweiten SV Hegnach endete die Saison für den TSV Jahn Calden in der Frauenfußball-Regionalliga, die trotz dieser Niederlage ihren sechsten Platz in der Abschlusstabelle behielt.

Den besseren Start erwischten die Gastgeberinnen, die gleich viel Druck auf das Tor der Caldenerinnen ausübten und früh in Führung gingen. Nach einer Hereingabe drückte Torjägerin Silvana Arcangioli das Leder über die Linie (8.). Damit schloss sie mit 18 Toren zu Caldens Johanna Hildebrandt an der Spitze der Torjägerinnenliste auf. Arcangioli war es auch, die wenig später eine gute Kombination mit einem Schuss ins verwaiste Tor abschloss (19.).

Nach 25 Minuten fanden die Jahnerinnen in ihr Spiel und kamen zu ersten Chancen. Sie spielten ihre Angriffe aber teilweise nicht gut genug aus, wurden dann aber für ihre Bemühungen belohnt, als Sharon Braun eine Flanke von Arlene Rühmer per Kopf verwertete (39.). Nur zwei Minuten später hatte Rühmer den Ausgleich auf dem Fuß, als sie auf die Torhüterin zulief, den Ball aber über die Torhüterin am Tor vorbeichipte (41.). „Da hätte sie besser die Torhüterin, die schon aus ihrem Strafraum heraus war, umspielen sollen“, kommentierte Jahn-Trainer Mario Schneider diese vergebene Großchance.

Auf der Gegenseite streifte ein Freistoß von Sara Reichel die Latte (44.). In der Nachspielzeit scheiterte Reichel zunächst an Pottek, doch Arcangioli traf mit einem Heber zum 3:1-Pausenstand und wurde mit ihrem 20. Saisontreffer Torschützenkönigin (45.+2.). „Ich habe ihr nach dem Spiel zu ihrer großartigen Leistung gratuliert“, zollte Schneider der bereits 39 Jahre alten Angreiferin Respekt für ihre Leistung.

Gleich nach dem Seitenwechsel erhöhte Reichel nach einer punktgenauen Flanke per Kopf zum 4:1-Endstand (50.). Damit war das Duell vorzeitig entschieden und das Spiel trudelte in der verbleibenden Zeit ohne besondere Höhepunkte aus. (Michael Wepler)

Calden: Pottek – Nuhn (71. Maaßen), Schäfer, Özdemir, Meyer – Wickert (66. Dietrich), Wiegand – Albers, Rühmer, Braun - Hildebrandt.