Selbstbewusst an den Bruchweg

Von: Raphael Wieloch

Sonderlob vom Trainer: Caldens Lena Wiegand (Bildmitte) befindet sich laut Mario Schneider in einer tollen Form, was ihre zwei Tore zum Auftakt belegen. © Raphael Wieloch

Calden – Nach dem verheißungsvollen Saisonstart und dem 4:2-Auftakterfolg bei Wacker München geht es für die Fußballerinnen des TSV Jahn Calden nun im DFB-Pokal weiter. Und selten waren die Chancen auf das Erreichen des Achtelfinals so gut wie diesmal. Denn mit dem 1. FSV Mainz 05 ist Calden zu Gast bei einer Mannschaft, die ebenfalls in der Regionalliga spielt. Los geht’s am Sonntag um 15 Uhr (Bruchwegstadion).

Auch einige Tage nach dem erfolgreichen Ligastart zeigt sich Caldens Trainer Mario Schneider immer noch angetan von der Leistung seiner Elf: „Wir haben da gegen eine sehr unbequeme Mannschaft gespielt, die mit einer gewissen Härte agiert und uns den Spielfluss nehmen wollte.

Das haben wir sehr ordentlich gelöst.“ Hier betont der Caldener Coach “eine Bombenphase Mitte der ersten Halbzeit“, als dem TSV innerhalb von nur 13 Minuten drei Tore gelangen und er so den Grundstein für den Sieg legte.

Eine ähnliche Phase wünscht sich der TSV sicher auch für die 2. Runde des DFB-Pokals. „Das ist ein 50:50-Spiel. Wir freuen uns darauf und fahren ohne mulmiges Gefühl nach Mainz“, erklärt Schneider, der sich den kommenden Gegner bereits auf Video angeschaut hat und zu wissen glaubt, wo dessen Stärken liegen. „Die haben eine tolle Innenverteidigerin, die das Spiel gut aufbauen kann. Außerdem gibt es im Mittelfeld und Sturm ein paar Spielerinnen, auf die wir aufpassen müssen.“

Zum Beispiel: Ebru Uzungüney. Die in Kassel geborene Mittelfeldspielerin steuerte am ersten Spieltag zwei Tore zum 3:0-Erfolg gegen Ober Olm bei. Zudem hat 26-jährige Kapitänin in der Vergangenheit für Schott Mainz und den FC Ingolstadt gespielt und kann daher Zweitliga-Erfahrung vorweisen.

Angst und Bange muss Calden deshalb aber nicht werden. Denn mit Johanna Hildebrandt und Lena Wiegand waren auch zwei TSV-Spielerinnen am vergangenen Wochenende doppelt erfolgreich. Während Hildebrandts Einsatz am Sonntag noch fraglich ist, bereitet gerade Wiegand Schneider aktuell viel Freude: „Sie ist in einer tollen Form.“

Unabhängig von dem heute stattfindenden Abschlusstraining blickt der Caldener Übungsleiter auf eine intensive und sehr zufriedenstellende Trainingswoche zurück, in der es besonders der Mittwoch in sich hatte: „Das war ein anstrengendes Programm, um einfach das Fitnesslevel zu verbessern. Denn wie wir wissen, muss im Pokal nicht zwingend nach 90 Minuten Schluss sein.“ (Raphael Wieloch)