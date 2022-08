Mühsam in die zweite Runde

Von: Michael Wepler

Teilen

Verhaltene Freude nach dem Führungstor: Johanna Hildebandt (Zweite von rechts) schoss Calden in die nächste Pokalrunde. © Joachim Hofmeister

Calden – Deutlich mühsamer als erwartet mit 2:0 (1:0) durch zwei Treffer von Johanna Hildebrandt gewann der Frauenfußball-Regionalligist TSV Jahn Calden sein Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den zwei Klassen tiefer spielenden südbadischen Verbandsligisten Alemannia Freiburg-Zähringen.

Etwa 40 mitgereiste, lautstarke Gästefans bescherten dem Spiel eine ordentliche Kulisse, was die Gäste zu beflügeln schien. Die Caldenerinnen wirkten hingegen nervös und konnten keine zwingenden Chancen herausspielen.

Bereits im Vorfeld des Spiels hatte Jahn-Trainer Ludwig Anders davor gewarnt, dieses Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen und wurde darin im Spiel bestätigt: „Die haben sich von Beginn an richtig reingehauen und meine Spielerinnen haben den Kampf nicht angenommen. Dazu haben wir unsere Großchancen nicht genutzt.“

Die erste Chance konnte der Favorit gleich nutzen, doch da waren schon 25 Minuten gespielt. Nach einem Freistoß von Arlene Rühmer stocherte Torjägerin Hildebrandt den Ball zum 1:0 über die Linie.

Auf der Gegenseite verfehlte Nina Herrmann nach einem Fehlpass vor dem eigenen Strafraum nur ganz knapp das Caldener Tor (36.). Kurz vor der Pause zielte die im Strafraum freigespielte Hildebrandt direkt auf Torhüterin Lisa Heintze (43.).

„Da ist kein Klassenunterschied zu sehen“, sagte einer der Gästefans in der Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit spielte sich das Geschehen noch mehr in der Hälfte der Gäste ab, doch taten sich die Jahnerinnen weiterhin schwer, eine Lücke zu finden. Zu oft blieben sie an einem Abwehrbein hängen oder die Schüsse verfehlten ihr Ziel.

Dazu passierten noch Dinge, die aus Caldener Sicht sonst nicht gegen einen unterklassigen Gegner geschehen. Als Aileen Albers Hildebrandt im Strafraum bediente, zog diese an der Torhüterin vorbei und brauchte den Ball nur noch ins leere Tor zu schieben, doch die Torhüterin konnte im Nachsetzen den Ball auf der Linie sichern (66.).

Auf der Gegenseite ging ein von links getretener Freistoß nur knapp über das Caldener Tor (67.). Danach verfehlte Hildebrandt das Tor. Zwei Minuten später war es dann aber so weit: Sharon Braun erkämpfte sich über rechts den Ball. Ihren Pass in die Mitte verwertete Hildebrandt zum 2:0. (Michael Wepler)

Calden: Schiffhauer - Nuhn (61. Waldherr), Schäfer, Özdemir, Meyer (74. Künzl) - Wickert, Rühmer - Wiegand - Braun, Hildebrandt, Albers (76. Sirringhaus).

Zähringen: Heintze - Himmelsbach (81. Glaser), Meixner, Appel, Seitz (81. Glaser) - Schwaab, Thurner (59. Beckmann) - Nübling (59. Hodapp), Herrmann (81. Grieshaber), Richter - Hauser (68. Schmieder).

Schiedsrichterin: Annika Kost (Schwerte).

Zuschauer: 140.

Tore: 1:0, 2:0 Hildebrandt (26., 76.).