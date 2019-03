Tuspo auf verlorenem Posten

Burghaun – Keine Chance hatte der abstiegsbedrohte Fußball-Verbandsligist Tuspo Grebenstein beim Tabellenführer SV Steinbach. Ohne mehrere gesperrte Stammspieler verlor er 0:4 (0:3), bereits zur Halbzeitpause war die Partie entschieden.

Es dauerte nicht einmal zehn Minuten, bis die Hausherren zum ersten Mal zuschlugen: 20 Meter vor dem Tor kam Petr Kvaca an den Ball, ließ drei Verteidiger stehen, umkurvte Gäste-Keeper Niklas Meurer und schob problemlos zur Führung ein (8.). Nach rund 15 Minuten stand Grebensteins Maximilian Schäfer im Mittelpunkt, der den Ball im Strafraum an die Hand bekam. Schiedsrichter Nico Eberhardt (Besse) zögerte keine Sekunde und entschied auf Strafstoß. Petr Kvaca ließ sich nicht zwei Mal bitten und chippte den Ball lässig in die Mitte (16.).

Grebenstein, bei dem mit Niklas Meurer ein gelernter Mittelfeldspieler im Kasten stand, war nach ordentlicher Anfangsphase nun sichtlich geschockt, der SVS agierte äußerst effizient und sorgte noch vor der Pause für die Vorentscheidung. Wieder war es der überragende Kvaca – nach einer Platzwunde am Kopf und mehrminütiger Behandlung nun mit Turban auf dem Platz – der auf der rechten Seite auf und davon war und eine halbhohe Flanke in die Mitte schlug. Michael Wiegand musste aus fünf Metern nur noch den Fuß hinhalten, das Spiel war gelaufen.

Nach dem Wiederanpfiff dachten die Hausherren jedoch nicht daran, einen Gang zurückzuschalten und spielten auf dem ordentlich bespielbaren Platz weiter munter nach vorne. So dauerte es wiederum nur acht Minuten, ehe der aufgerückte Sebastian Bott den Ball per Kopf zur 4:0-Führung über die Linie drückte (53.). Im Anschluss hatte Sasa Dimitrijevic noch die Chance auf 5:0 zu erhöhen, scheiterte aber im Eins-gegen-Eins an Niklas Meurer (68.).

Grebenstein hatte nun nicht mehr viel entgegenzusetzen, Steinbach spielte die Partie ohne größere Anstrengungen zu Ende.

Grebenstein bleibt auf Platz 14 und will im Abstiegskampf nun am kommenden Sonntag, 15 Uhr, zu Hause gegen die Adler aus Weidenhausen punkten.

Von Ralph Görlich