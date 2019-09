Tuspo bangt lange um den Sieg

Grebenstein – Der Tuspo Grebenstein hat die Tabellenführung in der Fußball-Gruppenliga verteidigt. Allerdings haben der Zweite Lichtenau ein Spiel und der Dritte Dörnberg zwei Spiele Rückstand auf den Tuspo.

Ein lockerer Erfolg über Vollmarshausen war es aber am Sonntag nicht. Es war viel mehr ein Arbeitssieg, bei dem die Gastgeber bis zum Schluss um die drei Punkte bangen mussten. Die erste Chance hatte der Tuspo durch einen 30-Meter-Schuss von Tobias Möller, der nur knapp das Tor verfehlte (10.). Es ging jedoch nicht so weiter, denn der Tuspo tat sich schwer gegen die eher tief stehenden Gäste, die durchaus für Gefahr sorgten. Kurz vor der Pause hatten sie sogar viel Pech bei einem Schuss an die Unterkante der Latte.

Verlief die erste Halbzeit noch ausgeglichen, so gehörten die ersten 15 bis 20 Minuten nach dem Wechsel den Platzherren. Gleich in der 47. Minute fiel dabei die Führung für den Tuspo. Der Treffer war wirklich sehenswert. Nach einer Ecke von Steffen Fried nahm Jannik Kleinschmidt den Ball volley und traf zum 1:0 in die lange Ecke. Nur wenig später hatte Melih Bingül Pech mit einem Treffer an die Unterkante der Latte (53.). Das zweite Tor ließ dann auch nicht lange auf sich warten und war ebenfalls sehenswert. Nach einem Ballgewinn an der Seitenlinie spielte Kleinschmidt das Leder zu Leon Ungewickel. Dieser ließ im Strafraum seinen Gegenspieler aussteigen und traf zum 2:0 in die linke untere Ecke (56.).

Nach dieser starken Phase ließen die Gastgeber aber wieder nach, was Trainer Mikaeil Shihni bemängelte: „Statt weiter nachzusetzen, haben wir das Spiel wieder aus der Hand gegeben. Unsere Angriffe hätten wir noch besser ausspielen müssen.“

Tuspo-Torhüter Niklas Lesemann konnte zunächst eine gute Chance durch FSK-Angreifer Miguel Scheppe vereiteln (68.). Wenig später verfehlte Montero Rodriguez mit einem Kopfball nur knapp das Tor (71.). Machtlos war Lesemann aber als Tom Zappe aus circa zwölf Metern mit Hilfe des Innenpfostens auf 1:2 verkürzte (74.).

Das Spiel war nun wieder offen. Klare Chancen konnten sich die Gäste aber nicht mehr herausspielen. Auf der anderen Seite verpasste der eingewechselte Onur Alkin nach Vorlage Bingüls die Entscheidung. Diese fiel in der ersten Minute der Nachspielzeit, als Fried vom linken Flügel aus in den Fünfmeterraum spielte, wo der gerade erst eingewechselte Erik Maiterth mit seinem ersten Ballkontakt zum 3:1-Endstand traf.