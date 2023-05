Grebenstein stolpert schon wieder

Von: Michael Wepler

Teilen

Erzielte die Führung: Thore Janssen. © Joachim Hofmeister

Kassel – Seine nächste Enttäuschung erlebte der Fußball-Gruppenligist Tuspo Grebenstein, der nach der 2:4-Heimniederlage gegen den Fünftletzten Melsungen nun auch beim Drittletzten VfL Kassel mit 1:4 (1:1) verlor.

„Wir haben 70 Minuten ganz ordentlich gespielt, aber wir haben erneut unsere Chancen nicht genutzt. Dazu haben wir wieder wie in den letzten Spielen als Mannschaft sehr schlecht verteidigt“, bemängelte Tuspo-Trainer Maximilian Schäfer die Defensivleistung seiner Elf.

Dabei hatte es für die ersatzgeschwächt angetretenen Grebensteiner gut begonnen, als Thore Janssen nach einer Ecke das 0:1 köpfte (10.). Mit einem Freistoß durch Onur Ülger glichen die Gastgeber zehn Minuten später aus (20.). Als Timon Rüb umknickte, kam es zum kurzzeitigen Bruch im Spiel der Gäste. Der Tuspo fing sich aber noch vor der Pause und hatte die große Chance zur Führung, als Manuel Frey den Pfosten traf.

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste wieder gut im Spiel. Zweimal Marcel Szycsenyi und einmal Frey hätten den Tabellensechsten wieder in Führung bringen können. Der VfL hatte da nur eine Möglichkeit. Dennoch gingen die Gastgeber mit 2:1 in Führung, weil die Grebensteiner einmal mehr schlecht verteidigten (67.).

Marvin Schmidt hatte danach die Möglichkeit auf den Ausgleich, doch das Tor fiel wiederum auf der anderen Seite. Nach einer flach hereingegebenen Ecke war es wieder Melzer, der am kurzen Pfosten auf 3:1 erhöhte (80.). Nur eine Minute später sorgte Alessandro Vizza für den 4:1-Endstand. In der 83. Minute feierte Jugendspieler Niklas Kleinschmidt sein Debüt in der Gruppenligamannschaft. (Michael Wepler)

Grebenstein: Gimmler – Durward, Paulus, J. Schmidt, Janssen (83. N. Kleinschmidt) – Rüb (29. Lema Teginage), Budalic, Cavdar – Frey – Szecsenyi (83. Uzzolino), M. Schmidt.