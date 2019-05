Tuspo kann ohne Druck spielen

Grebenstein gastiert in Neuhof

+ Könnte in der Startelf dabei sein: Grebensteins Offsensivkraft Karim Belarbi (rechts) hat gute Chancen, in Neuhof von der ersten Minute an zu spielen. Foto: Rieß

Grebenstein – Mit nur noch geringen Chancen auf den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga geht der Tuspo Grebenstein in sein Spiel am Sonntag (15 Uhr) in der Glückaufkampfbahn beim SV Neuhof.