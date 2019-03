Tuspo muss am Sonntag zum Spitzenreiter

Grebenstein – Nach dem abgesagten Spiel gegen Eichenzell steht für den Fußball-Verbandsligisten Tuspo Grebenstein das schwere Auswärtsspiel am Sonntag (15 Uhr) beim SV Steinbach an.

Da diese Parte auf einem Rasenplatz angesetzt ist, ist ihre Austragung angesichts der weiter schwierigen Wetterlage erneut gefährdet. Tuspo-Trainer Valentin Plavcic richtet sich aber darauf ein, dass gespielt wird und sieht seine Mannschaft in der Rolle des Außenseiters: „Steinbach ist Tabellenführer und eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. Wir wollen diesem Gegner ein gutes Spiel liefern.“

Die klare Steinbacher 1:4-Niederlage in der Vorwoche in Willingen will er nicht überbewerten: „Das kann gerade nach der langen Pause durchaus passieren.“ Für seine Mannschaft ist die Ausgangslage alles andere als günstig. So werden neben den gesperrten Tobias Möller, Manuel Frey und Leon Ungewickel auch noch Adrian Schäfer und Julian Paulus ausfallen. Auch hinter dem Einsatz von Torhüter Andre Schreiber steht noch ein Fragezeichen. So wird sich die Mannschaft fast von alleine aufstellen. Plavcic sieht gerade eine Chance für die jungen Spieler Erik Maiterth, Karim Belarbi und Steffen Kowalski. Auch die in der Hinserie vornehmlich in der Zweiten eingesetzten Niklas Fleck und Niklas Meurer werden im Kader stehen. Für Plavcic ist das Spiel beim Tabellenführer daher ein Kann-Spiel, bei dem ein Punktgewinn keine Pflicht, aber eine positive Überraschung wäre. Bei der 0:2-Hinspielniederlage waren die Grebensteiner zumindest gleichwertig. zmw