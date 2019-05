Tuspo muss zum Tabellenzweiten

Grebenstein – Noch hat der Tuspo Grebenstein die Chance, den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga zu schaffen.

Die Ausgangsposition ist aber denkbar schlecht. Am Sonntag (15 Uhr) steht in Lehnerz wieder ein sehr schweres Spiel beim Zweiten SG Barockstadt II an. Für die Grebensteiner ist es bereits das vorletzte Saisonspiel.

Angesichts von zwei Punkten Rückstand auf den Fünftletzten Eichenzell und drei Punkten auf den Sechstletzten Schwalmstadt dürfte dem Tuspo nicht einmal ein Unentschieden reichen. Dazu gibt die klare 0:3-Niederlage im letzten Spiel beim Dritten Neuhof wenig Anlass zur Hoffnung.

Zwei Punkte mehr als Neuhof auf dem Konto hat die Spielgemeinschaft aus Fulda und Lehnerz. Da ihre erste Mannschaft in der Hessenliga spielt, wird sie nicht an den Relegationsspielen teilnehmen.

Der Ehrgeiz, den zweiten Platz zu halten scheint aber vorhanden zu sein, denn aus den letzten sechs Spielen holte die SG vier Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gab es einen klaren 5:2-Heimerfolg über den Vorletzten Kaufungen.

Dagegen kassierte der Tuspo nach den beiden Siegen am Osterwochenende zuletzt drei Niederlagen. Die vielen Spiele der letzten Wochen haben ihre Spuren hinterlassen. So bangt Tuspo-Trainer Valentin Plavcic um den Einsatz seines Kapitäns Hannes Drube.

Sicher ausfallen wird weiterhin Mario Bajo. Dagegen könnte der ins Training zurückgekehrte Adrian Schäfer in die Mannschaft spielen, wo er sowohl in der Abwehr als auch im Angriff eingesetzt werden kann. „Entscheidend ist, dass wir 100 Prozent Willen zeigen“, setzt Plavcic auf die Einstellung seiner Elf.

Ein Vorteil könnte sein, dass Barockstadt Freitagabend noch ein schweres Auswärtsspiel in Willingen vor sich hat, wobei die SG gegenüber dem Tuspo einen weitaus größeren Kader und damit mehr Wechselmöglichkeiten hat.

Im Hinspiel mussten sich die Grebensteiner nach einer ausgeglichenen Partie knapp mit 0:1 geschlagen geben. zmw