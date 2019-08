Tuspo-Reserve schlägt Ersen

Konträre Aufgaben: Reinhardshagen (links Gianluca Marino) ist heute gegen Immenhausen Favorit, während Philipp Flörke und seine Weidelsburger es bei Wolfhagen II am Sonntag schwer haben werden. Foto: Michl

Hofgeismar/Wolfhagen – Am Donnerstag Abend gewann der Tuspo Grebenstein II gegen den TSV Ersen in der Fußball-Kreisoberliga mit 3:1 (2:1) und verbesserte sich auf den dritten Tabellenrang.

Tuspo-Trainer Harald Westermann sprach von einem schmeichelhaften Sieg, der TSV sei jederzeit auf Augenhöhe gewesen. Die ersten beiden Treffer waren jeweils durch Jonas Budalic (1:0, 4.) und Dominik Heuser (1:1, 16.) Foulelfmeter. Leandro Spangenberg erzielte das 2:1 (35.) und in der vierten Minute der Nachspielzeit entschied Erik Hartung die Partie mit dem 3:1 endgültig. Gelb/Rot für Finis (TSV, 70.) und Spangenberg (Tuspo II, 80.).

Schon heute Abend geht es mit zwei vorgezogenen Partien weiter und am Sonntag folgen die restlichen sechs Duelle des vierten Spieltags.

SG Obermeiser/Westuffeln - Tuspo Grebenstein II (0:0, 0:1), Sonntag, 15.30 Uhr:Die SG will endlich die ersten Zähler auf der Habenseite verbuchen. Allerdings haben die Vereinigten zuletzt dreimal in Folge kein Tor gegen die Gruppenligareserve erzielt.

TSV Ersen - FC Oberelsungen (2:0, 2:2), Sonntag, 16 Uhr: Nach der guten Leistung gegen Grebenstein soll auf dem Erser Berg nun endlich der Knoten platzen, doch der FC ist auswärts stark, holte alle sechs Punkte in der Fremde.

SG Reinhardshagen - TSV Immenhausen (Vorsaison 2:1, 1:1), Heute, 19 Uhr: Die SG geht mit dem Ziel in die Partie, den Tabellengipfel zu erklimmen. Zwei Auswärtssiege gegen Weidelsburg und Obermeiser/W. haben die Weservereinigten so selbstbewusst gemacht, dass sie den Immenhäusern keinen Stich lassen wollen. Der Göring-Elf droht nach der Derbyniederlage gegen Holzhausen erneut ein Straucheln gegen eine Nachbarmannschaft.

TSV Holzhausen - TSV Deisel (-), Heute, 20 Uhr: Die Holzhäuser gehen in Hochstimmung in das Duell mit den alten Rivalen aus vergangenen Zeiten. Wenn die Maresca-Elf auch nur zwei Tage zum Regenerieren hat, so ist trotzdem das Ziel mit einem weiteren Dreier ins Mittelfeld zu entschwinden. Die Deiseler wären froh, wenn sie wenigstens einen Zähler ergattern könnten.

FSV Wolfhagen II - FSG Weidelsburg (-), Sonntag, 12.45 Uhr: Die FSV-Reserve empfängt die FSG mit einer blütenweißen Weste nach zwei Spielen. Eine echte Bewährungsprobe für die junge Elf von Trainer Sascha Eisenbeiß. Für die Vereinigten ist klar, die zweite Niederlage im vierten Spiel würde erst einmal Stillstand bedeuten.

TSV Deisel - FSV Dörnberg II (-), Sonntag, 15 Uhr:Sicher noch etwas kaputt vom schweren Spiel in Holzhausen heute Abend will der TSV Deisel im ersten Kreisoberliga-Heimspiel seiner Historie versuchen, endlich die ersten Zähler einzufahren. Die Bilanz der Gruppenligareserve mit vier Punkten aus zwei Spielen kann sich sehen lassen,.

SSV Sand II - SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen (-), Sonntag, 13.15 Uhr: Mit Toren geizen die Breunaer Vereinigten noch, aber die Punktebilanz stimmt bisher. Der nächste Sieg und sie bleiben auch ganz oben in der Rangordnung. Da gegen haben allerdings die SSV-Akteure etwas. „Wir haben Heimrecht, mindestens ein Zähler sollte hier blieben“, ist aus dem Lager des SSV zu vernehmen.

SV Balhorn - SG Schauenburg (3:3, 2:0), Sonntag, 15 Uhr: Zwei Verlierer vom Mittwoch und aktuelle Tabellennachbarn auf den Rängen acht und sieben sinnen auf Wiedergutmachung. Besonders die Distelberger sind durch zwei Niederlagen ins Schlingern geraten. Doch auch aus Schauenburg war von Vorstandsmitglied Heinz Mähl nach der Niederlage gegen Wettesingen/B./O. zu hörne: „Spielerisch ernüchternd von unserer Mannschaft, die sich außerdem kaum hundertprozentige Torchancen erarbeitete.“ zyh