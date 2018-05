TuSpo spielt um Aufstieg

Grebenstein. Einen souveränen 4:0 (3:0)-Sieg feierte der TuSpo Grebenstein gegen den Tabellendritten Türkgücü Kassel.

Drei Spiele vor Saisonende hat der TuSo damit die Vizemeisterschaft der Fußball-Gruppenliga und die damit verbundene Qualifikation für die Aufstiegsrunde zur Verbandsliga perfekt gemacht.

„Nun kann die Vorbereitung auf diese Runde mit drei Mannschaften beginnen“, sagte TuSpo-Trainer Valentin Plavcic. Er will nun einiges ausprobieren in den letzten drei Partien und vor allem darauf achten, dass ältere Spieler wie Drube und Kajic bis dahin wieder richtig fit sind.

In der Aufstiegsrunde können die Gegner Eintracht Baunatal, Wabern aus der Gruppe 1 oder Eichenzell, Künzell sowie Thalau aus der Gruppenliga Fulda lauten, in deren Ligen ist noch keine Entscheidung gefallen. „Egal wer unsere Gegner sind, wir werden sie uns vorher ansehen und das Team darauf vorbereiten“, sagte Grebensteins sportlicher Leiter Driton Mazrekaj.

Der TuSpo ließ gegen den Aufsteiger aus der Kasseler Nordstadt von Beginn an keine Zweifel aufkommen, wer der Herr im Sauertal ist. In der vierten Minute schon die erste Torchance für Leon Ungewickel. Nach zehn Minuten das einfach in der Luft liegende Führungstor durch Karim Belarbi. 120 Sekunden danach wieder eine Chance für Ungewickel, der in der 24. Minute einen Lattentreffer verzeichnete.

Kurz zuvor der erste von insgesamt nur drei Torschüssen der Gäste, so viel zur Leistung von Türkgücü. Die wollte auch deren Trainer Edin Karavdic nicht beschönigen. „Das war kein Zweikampfverhalten von meinen Spielern. Dem Druck, hier unbedingt gewinnen zu müssen waren wir überhaupt nicht gewachsen. Den Grebensteinern wünsche ich viel Erfolg in der Aufstiegsrunde“, meinte Karavdic, der unter anderem auch schon für Calden zwischen den Pfosten stand.

Das 3:0 fiel noch im ersten Durchgang und war wieder Ergebnis des Kombinationsfußballs der Gastgeber. Ivan Mamusa flanke zu Adrian Schäfer, der Kapitän köpfte ein. Genau so schön das 4:0 (74.) zum Endstand. Manuel Frey zu Karim Belarbi, der mit seinem zweiten Treffer und einer insgesamt starken Leistung brillierte.