Tuspo wird unter Wert geschlagen

Grebenstein verliert in Eschwege 1:4

+ Pechvogel trotz Treffer: der Grebensteiner Torschütze Manuel Frey (hier ein Archivbild), brachte den TuSpo zwar in Führung. Doch der Tuspo verlor – und Frey verletzte sich. Foto: Michl

Eschwege. Der ersten Niederlage am Sonntag in Eichenzell folgte am Mittwochabend beim SV 07 Eschwege für den Aufsteiger in die Fußball-Verbandsliga, den Tuspo Grebenstein die zweite Saisonniederlage in dieser Saison.