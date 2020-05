Udenhäuser in Diensten des FC Augsburg

Mit Augsburg in der Bundesliga: Christoph Geule spielt nicht nur für die SG Hombressen/Udenhausen in der Verbandsliga, sondern geht für den Bundesligisten aus Bayern auch virtuell auf Punktejagd. Foto: Privat

Udenhausen – Christoph Geule ist Stammspieler bei Fußball-Verbandsligist SG Hombressen/Udenhausen. Doch er trägt nicht nur das Trikot der SG, sondern abends streift er sich öfter mal das Dress von Bundesligist FC Augsburg über.

Auch für den Bundesligisten geht er auf Punktejagd. Als E-Sportler in der virtuellen Bundesliga. Der FCA steht derzeit auf Platz 16 bei 22 teilnehmenden Mannschaften. Spitzenreiter ist übrigens Werder Bremen. Die Plätze drei und vier haben hinter Greuther Fürth die Bundesligisten Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach inne. Auch wenn Bayern München nicht dabei ist, so zeigt dies doch eines: Den virtuellen Sport via Internet nehmen die großen Vereine ernst. Wir sprachen mit Christoph Geule.

Herr Geule, was macht mehr Spaß? Richtig kicken oder am Computer klicken?

Der normale Fußball mach mir schon mehr Spaß. Auch wenn das virtuelle Spiel seinen Reiz hat.

Wirklich? Obwohl es für die virtuelle Punktejagd mehr Geld gibt?

Das Geld ist nicht ausschlaggebend. Es geht um den Spaß, den man hat.

Könnten Sie von den Einkünften, die sie als E-Sportler erhalten leben?

Vielleicht. Die Spitzenverdiener, aber dazu gehöre ich nicht, können das sicherlich.

Ist es Ihr Ziel, hier Profi zu werden?

Das hat nicht allerhöchste Priorität für mich. Ich arbeite bei AKG in Hofgeismar und da hat man als junger Mensch viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden.

Beruf, Amateurfußballer und E-Sportler bekommen Sie das zeitlich alles unter einen Hut?

Ja. Das klappt ganz gut. Vergangene Saison waren die Spiele meist samstags. Diesmal waren sie abends. Das hat mit meiner Arbeitszeit überhaupt nicht kollidiert. Das kann man ganz gut parallel fahren.

Wie lange dauert abends so ein Spiel?

Ein Spiel 20 Minuten und meist waren zwei Spieltage angesetzt, sodass man dreimal spielen musste. Da kann man also locker rechtzeitig ins Bett gehen, um am nächsten Tag fit in der Arbeit zu sein.

Derzeit ruht der richtige Fußball und Sie trainieren daher sicherlich mehr für den E-Sport. Macht sich das leistungsmäßig bemerkbar?

Klar merkt man den Unterschied, dass man dann besser wird, wenn man länger trainiert.

Sie wohnen in Udenhausen. Noch haben Sie dort langsames Internet. Können Sie dennoch mit den Spielern mithalten, die via Glasfaserkabel spielen?

Das ist schon richtig, dass es ein wenig langsamer geht. Aber die Verzögerungen halten sich in Grenzen. Ich spiele auch direkt am Bildschirm, also übertrage das Spiel nicht via Beamer auf eine Leinwand. Da wäre die Zeitverzögerung dann in der Tat zu groß.

Wenn Sie beim richtigen Fußball so leistungsstark wären wie im virtuellen: Wo würden sie dann spielen? In der ersten, zweiten oder dritten Liga?

Das ist schwer zu sagen. Mit Augsburg sind wir im unteren Mittelfeld der Bundesliga zu finden.

Haben schon andere Vereine bei Ihnen angeklopft um sie von Augsburg abzuwerben?

Momentan nicht. Auch im E-Sport ist die Saison auf Eis. Die neue Saison geht erst im August oder September wieder los.

Wie viele Stunden täglich trainieren sie für die virtuelle Bundesliga?

Während der Woche so zwei bis drei Stunden. Es hält sich also schon noch in Grenzen.

Dennoch ist es natürlich viel Zeit am PC. Wächst da nicht die Lust, die Mitspieler der SG wieder mal zu sehen?

Wir haben uns nach langer Zeit vergangene Woche wieder zu einer Art Training getroffen. Es war schon gut, die Jungs nach so langer Zeit wiederzusehen. Aber das Training auf dem Platz ruht jetzt, bis der Verband entschieden hat, wie es weitergeht.

Und wenn es weitergeht, bleiben Sie ihrer SG treu oder wollen Sie wechseln?

Nein, nein. Ich bleibe bei der SG.

Auch wenn die SG einmal absteigen würde?

Aber natürlich. Wir sind doch eine tolle Mannschaft - warum sollte ich da zu einem anderen Verein gehen?