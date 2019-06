Über 200 Fußballer zum Jubiläum in Obermeiser erwartet

Es war zunächst eine geheime Sache. Im Frühjahr 1994 bat Christoph Heuser den damaligen Abteilungsleiter des VfL Obermeiser, Jörg Golke, um ein Gespräch. Der Inhalt: Bildung einer Spielgemeinschaft. Ort des Treffens: Eine Kneipe, irgendwo in Kassel.

Heuser, einstiger Fußballboss des TV Westuffeln und jetziger Vorsitzender des Vereins, äußerte Golke gegenüber große Bedenken, dass sein Klub zur anstehenden Serie wegen personeller Sorgen keine schlagkräftige Mannschaft mehr stellen könne. „Es war kein einfacher Schritt. Zwischen beiden Vereinen herrschte eine große Rivalität. Dritte sollten von meiner Idee nichts mitbekommen“, erinnert sich Heuser. Da aber auch beim VfL die Spielerdecke immer dünner wurde, zeigte sich Golke angetan von Heusers Vorschlag die beiden Vereine zusammen zu legen. Mitte Mai gab es die erste Sitzung, eine Woche später wurde der offizielle Spielbetrieb beim Hessischen Fußballverband beantragt und genehmigt. Die Fusion war perfekt.

Unter dem Westuffelner Trainer Gunter Göring startete die SG Obermeiser/Westuffeln mit drei Mannschaften in die Saison. „Trotz großer Bedenken klappte das Zusammenspiel zwischen VfL und TV reibungslos“, sagt Heuser. Und: Der Zusammenschluss habe sich in den vergangenen Jahren mehrfach positiv ausgewirkt. Zu den Höhepunkten zählte die Meisterschaft in der Kreisliga A Hofgeismar/Wolfhagen im Frühsommer 2007 und der damit verbundene Aufstieg in die Bezirksliga Kassel 2. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens gibt es am Pfingstsonntag ein Wiedersehen der Meistermannschaft. Trainer Hansi Falten, Rainer Groß, Christian Otto, Marc Erdmann oder David Schlesinger, sie alle treffen sich um 14.30 Uhr auf dem Sportplatz in Obermeiser. Eingeladen sind aber nicht nur die Helden aus der Saison 2006/07. Die SG erwartet zum Jubiläum über 200 Fußballer, die in den zurück liegenden zweieinhalb Jahrzehnten die Schuhe für die Vereinigten geschnürt haben und immer noch schnüren. Um 15 Uhr soll es ein Spiel der SG O/W-Legenden geben. Foto: Sommerlade