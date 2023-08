Unbekannter Aufsteiger zu Gast

Von: Michael Wepler

Anthony Uzzolino © Raphael Wieloch

Grebenstein – Mit drei Heimspielen startet der Fußball-Gruppenligist Tuspo Grebenstein in die neue Saison. Im zweiten Duell steht zur etwas ungewöhnlichen Zeit am Samstag um 17 Uhr im Sauertalstadion das Spiel gegen den Neuling TSG Wilhelmshöhe an.

Die drei Heimspiele wollen die Grebensteiner dazu nutzen, sich gleich weiter oben zu platzieren, wobei die von Trainer Maximilian Schäfer einkalkulierten sieben Punkte nach der 1:3-Heimniederlage gegen den Vorsaisonzweiten Hessen/Kassel II nicht mehr erreichbar sind. „Das Ziel ist natürlich ein Sieg gegen Wilhelmshöhe“, will Nachwuchsspieler Anthony Uzzolino die Favoritenrolle seiner Mannschaft für das Spiel gegen die über die Relegation aufgestiegene TSG annehmen.

Der 19-jährige ist aus der A-Jugend-Verbandsligamannschaft von Calden/Grebenstein/Hombressen/Udenhausen in den Seniorenbereich aufgerückt und kam in der Rückrunde der Vorsaison auch schon zu acht Einsätzen in der Gruppenligamannschaft. Im ersten Spiel gegen die KSV-Reserve wusste Uzzolino auf der rechten Außenbahn zu überzeugen und bereitete den 1:2-Anschlusstreffer durch Manuel Frey mit einem gewonnenen Dribbling und einer Flanke vor. „Es ist für mich ganz gut gelaufen, wobei es immer noch etwas zu verbessern gab“, zeigte sich er sich mit seiner Leistung recht zufrieden.

Der in Vellmar wohnende Schüler, der in die 13. Klasse des Goethe-Gymnasiums in Kassel geht, wechselte 2021 aus der B-Jugend des VfL Kassel in den Nachwuchs der JSG und hat diesen Wechsel nicht bereut: „Mir gefällt es hier sehr gut. Die Gemeinschaft ist gut und ich kann im Training sehr viel lernen.“

Den kommenden Gegner, bei dem der Tuspo in der Wintervorbereitung 4:4 spielte, kann Uzzolino noch nicht einschätzen. Trotz der klaren 0:5-Auftaktniederlage ist der Aufsteiger jedoch nicht zu unterschätzen. Angreifer Fabio Ohms schoss die TSG mit 42 Toren in die Gruppenliga.

Tuspo-Torhüter Gerd Geschwind, der in der Vorwoche zum zweiten Mal Vater wurde, ist wieder mit von der Partie. (Michael Wepler)