Und wieder ein schweres Aufstiegsspiel für Grebenstein

Nach Niederlage in Kaufungen geht es jetzt nach Kleinalmerode

+ Wieder dabei: Tobias Möller (links) kann nach seiner Sperre am Samstag wieder spielen. Foto: Hofmeister

Grebenstein – Ohne Punkte kehrte der Fußball-Gruppenligist Tuspo Grebenstein von seinem Nachholspiel am Mittwochabend in Kaufungen zurück. Nun bleibt für die Grebensteiner nur wenig Zeit, sich von diesem Spiel zu erholen, denn schon am Samstag (15 Uhr) steht in Kleinalmerode bei der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach eine ähnlich anspruchsvolle Aufgabe an.