Unentschieden in Schöneberg und Zierenberg

hofgeismar/wolfhagen. Zwei Nachholspiele gab es gestern Abend, die beide Unentschieden ausgingen. In der Fußball-Kreisoberliga entführte der TSV Ersen einen Zähler beim TSV Zierenberg und auch im Derby der A-Liga zwischen Schöneberg und Diemeltal 08 gab es ein Remis und keine Tore.

Kreisoberliga

TSV Zierenberg - TSV Ersen 2:2 (0:1). „Natürlich wollten wir bis auf drei Punkte an den Relegationsplatz dran, aber aufgrund des 0:2-Rückstandes können wir auch mit dem 2:2 zufrieden sein, dass sich die Gäste aufgrund ihrer kämperischen Leistung auch verdient hatten“, berichtete Zierenbergs Abteilungsleiter Volker Klapp. Drei Minuten nach dem Seitenwechsel lag das Schlusslicht immerhin mit 2:0 durch Tizian Böhle vorne. Das 0:1 (13.) hatte Jonas Bringmann per Kopfball erzielt. Zwar wurden mehr Torchancen für die Siemers-Elf notiert, doch erst nach 70 Minuten gelang Ante Grgic das Anschlusstor. Acht Minuten später das 2:2 durch einen Freistoß von Grgic. Den Siegtreffer für die Gastgeber hatte Martin Stück auf dem Fuß bei einem Lattentreffer in der 83. Minute.

Kreisliga A

TSV Schöneberg - SG Diemeltal 08 0:0. Wie in der Vorrunde keine Tore im Derby - Man(n) kennt sich halt, könnte man fast meinen, auf Grund der langen Tätigkeit von Schönebergs Trainer Uwe Klinter bei der SG. Doch Klinters Elf hatte nach 24 Minuten, Ampelkarte für Patrick Bauer, genügend Zeit in Überzahl gespielt. „Aber es gab kaum Strafraumszenen, statt dessen viel Gebolze“, übermittelte Achim Kascha vom TSV und sprach von einem gerechten Ergebnis. (zyh)