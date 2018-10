Uwe Klinter erwartet Ex-Klub

Ein Diemeltaler: Uwe Klinter spielte einst für Diemeltal, das er auch trainierte. Jetzt gibt er in Schöneberg den Ton an und erwartet seine Ex-Elf. Foto : Hofmeister

Hofgeismar/Wolfhagen. Zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Kreisliga A am Sonntag dürfen noch fünf Mannschaften zum Kreis der Aufstiegsanwärter gerechnet werden. Im Duell Schauenburg II gegen Espenau treffen zwei von ihnen aufeinander. Der Zweite Deisel ist spielfrei.

SG Hombressen/Udenhausen II - SG Weser/Diemel (2:0).Die Gruppenligareserve kann am spielfreien Tabellenzweiten Deisel vorbei ziehen. Doch wenn Weser/Diemel mit genau so viel Engagement wie gegen Deisel spielt, ist vielleicht eine Nachbarschaftshilfe möglich. Die Gastgeber stellen sich erneut auf einen defensiven Gegner ein, gegen den es gilt die offensiven Lösungen zu haben.

SG Schauenburg II - SV Espenau (3:3).Beide lieferten sich schon im Hinspiel einen offenen Schlagabtausch und auch diesmal in Hoof dürfte es knapp werden, auch in der Tabelle trennen beide Teams nur zwei Punkt zu Gunsten der SG-Reserve. Aber der SVE wird sich steigern müssen. „Was wir letzte Woche gegen Schöneberg gezeigt haben, wird nicht reichen beim routinierten Absteiger“, sagt Espenaus Pressewart Bernd Sonneborn.

TSV Schöneberg - SG Diemeltal 08 (2:1). Die drei verlorenen Punkte aus dem Hinspiel wollen sich die 08er zurückholen, um zumindest erst einmal an den ersten Fünf dranzubleiben. Aber der TSV hat sich erholt, zu der Phase der Vorrunde waren sie doch noch sehr instabil und der Sieg von Schönebergs Trainer Uwe Klinter bei seiner früheren Mannschaft war eine Überraschung.

SG Calden/Meimbressen II - SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen II (2:0). In der Tabelle sind beide Teams als Achter und Neunter Nachbarn, aber der Unterschied von sieben Punkten für die Gastgeber macht deutlich, dass dort die Linie zur unteren Tabellenhälfte gezogen wird und die Breunaer Vereinigten mehr unter Zugzwang stehen.

FC Inter Hofgeismar - TSV Fürstenwald (3:3).Der FC nimmt einen erneuten Anlauf nach der Niederlage in Riede, um seine Lage im Tabellenkeller etwas zu entspannen. Noch entspannt ist es für den TSV mit 13 Punkten, der Vorsprung auf den Neuling würde aber durch eine Niederlage auf einen Zähler schrumpfen.

TSV Immenhausen II - FC Oberelsungen II (5:1).Die TSV-Reserve will raus aus der unteren Tabellenhälfte, zuletzt vier Niederlagen am Stück haben die Grün/Weißen doch etwas in die Bredouille gebracht. Dass ist aber auch die Hoffnung für den Neuling, vielleicht die Schwächephase der „Immen“ zu einem Punktgewinn auszunutzen. (zyh)

Infos zum Spiel am Sonntag ab 17 Uhr an die HNA, 05671/509015 durchgeben