Das Ziel ist Rom und Paris

Hofgeismar – Am Sonntag steht in Budapest (Ungarn) der letzte Wettkampftag der Leichtathletik-Weltmeisterschaften an. Ein starkes Comeback feierte bei der diesjährigen WM die Hofgeismarerin Vanessa Grimm. Nach ihrem vor 14 Monaten erlittenen Kreuzbandanriss meldete sich die Siebenkämpferin eindrucksvoll zurück und belegte bei ihrem zweiten Einsatz auf internationaler Bühne den 14. Platz.

Wir sprachen mit der Profisportlerin, die 2021 an den Olympischen Spielen in Tokio teilnahm, über die Weltmeisterschaft, ihre Verletzung und die Zukunft.

Aufregende Tage liegen hinter Ihnen. Welches Gefühl ist das, bei einer Weltmeisterschaft teilzunehmen?

Das ist schon etwas ganz Besonderes – auf jeden Fall. Ich habe es ja geschafft, mich 2021 für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, von daher wusste ich ungefähr, was mich von den Abläufen her erwartet. Aber in Budapest in dem neuen Stadion zu stehen, das auch komplett mit Zuschauern gefüllt war, das war ein ganz besonderes Gefühl. Das war echt cool, das kann man nicht anders sagen.

Vergleichbar mit Tokio?

Dadurch, dass bei den Olympischen Spielen wegen Corona keine Zuschauer vor Ort sein durften, war das schon etwas anderes.

Wie kann man sich einen Tag als Leichtathletin bei einer WM vorstellen?

Ich habe eigentlich den ganzen Tag im Stadion verbracht. Morgens wird im Hotel gefrühstückt und dann geht es relativ zeitig mit dem Shuttle zum Stadion. Am ersten Tag wurden wir dabei von einem Unwetter überrascht. Etwa anderthalb Stunden vor dem Wettkampf beginnt dann das Warm-up. Danach geht es in den Call-Room, wo auch die anderen Mitstreiter sind, und von dort aus dann ins Stadion.

Haben Sie ein besonderes Ritual vor dem Wettkampf?

Ne, nicht unbedingt. Bei Meetings gehe ich morgens gern mal spazieren, aber bei der WM war mir das zu früh.

Sie haben zum Saisonhöhepunkt ihre Saisonbestleistung erreicht. Welche Faktoren kamen da zusammen?

Meine Situation war ja relativ schwierig, da ich nach einer Verletzung zurückgekommen bin. Da war viel Ungewissheit, da bei mir auch noch eine OP im Raum stand. Ich habe einfach gemerkt, ich brauche die Wettkämpfe, die Trainingseinheiten, die Wiederholung, die Routine, um reinzukommen. Mir kam es sehr entgegen, dass die WM am Ende meiner Saison stand.

Wie würden Sie die Zeit während ihrer Verletzung beschreiben?

Da wurde einem der Boden unter den Füßen weggerissen. Man wusste gar nicht, was mit einem passiert. Ich habe mich in der Zeit auf die Weltmeisterschaft in den USA vorbereitet. Und auf einmal bin ich verletzt und das wird mir so aus den Händen gerissen. Da stehen dann plötzlich ganz andere Fragen im Raum. Es war sehr aufregend, sehr spannend, aber auch sehr ungewiss. Die ersten Wochen waren echt schlimm. Aber ich wurde da ganz toll abgeholt.

Hatten Sie Gedanken ans Aufhören?

Nein, das auf gar keinen Fall. Ich hatte aus dem Wettkampf zuvor viel Motivation mitnehmen können. Ich wusste, dass das, was ich bisher gezeigt habe, noch nicht mein Maximum ist.

Wie sah ihre Arbeit für das Comeback konkret aus?

Erstmal Reha, erstmal das Knie wieder funktionstüchtig bekommen. Und dann step by step. Ich habe mit Laufen angefangen, dann ging es mit kleinen Koordinationsübungen und kleinen Sprüngen weiter. Und so habe ich mich peu à peu zurückgearbeitet.

Was hat Sie in dieser Zeit motiviert?

Die Erfahrung aus Tokio. Ich habe gemerkt: Ich bin mittlerweile so gut, dass ich auf internationalem Niveau am Start sein kann. Ich wusste, ich kann noch mehr.

Erst die Olympischen Spiele, jetzt die Weltmeisterschaft. Welche Ziele haben Sie in naher Zukunft?

Meine nächsten Ziele sind auf jeden Fall die Olympischen Spiele nächstes Jahr in Paris und auch die Europameisterschaften in Rom. Auf jeden Fall will ich mich jetzt Stück für Stück von den Platzierungen her nach oben arbeiten. Ich weiß, dass ich noch mehr kann. Und ich weiß, was ich schon gezeigt habe. (Raphael Wieloch)