Grebenstein präsentiert seine Zugänge

Grebenstein. Nach fünfjähriger Abstinenz ist der Tuspo Grebenstein in die Fußball-Verbandsliga zurückgekehrt.

Damals spielten die Grebensteiner immerhin acht Jahre in dieser Klase und nach der erfolgreichen letzten Saison geht der Tuspo zuversichtlich in die neue Spielzeit. „Unser Ziel ist der Klassenerhalt, den wir mit gutem, offensiven Fußball erreichen wollen“, will Tuspo-Trainer Valentin Plavcic an der Spielweise in der höheren Liga grundsätzlich nichts ändern.

Insgesamt 13 Neue und nur drei Abgänge plus Rückkehrer Marco Thielmann als Torwarttrainer haben die personellen Möglichkeiten erweitert. Eine Verstärkung dürfte Mittelfeldspieler Dennis Schanze sein, der beim OSC Vellmar bereits mehrere Jahre Hessenligaerfahrung sammelte und nach zweijährigem Gastspiel beim Gruppenligaabsteiger Fürstenhagen eine neue Herausforderung sucht: „Ich wollte bei einem ambitionierten Verein mit einem guten Vereinsleben spielen und habe von Grebenstein nur Gutes gehört. Das hat sich bislang bestätigt“, ist der 27-jährige Lehramtsreferendar von seinem neuen Klub sehr angetan.

Zwei Baunataler

Vom KSV Baunatal kommen der 20-jährige Luca Trump und der 19-Jährige Seyid Burhan Öz. Trump, der zu vier Einsätzen in der Hessenliga kam, will eine Liga tiefer beim Tuspo viel Spielpraxis sammeln. Der aus Studiengründen nach Nordhessen gewechselte Abwehrspieler genießt eine gute fußballerische Ausbildung in der A-Jugend Regionalliga in Zwickau und Jena. Aus der A-Jugend Verbandsligamannschaft des KSV wechselte der im Mittelfeld einsetzbare Öz, wo er in zwölf Spielen vier Treffer markierte.

Mit Maximilian Schäfer (Schöneberg) und Torhüter Patrick Dürrbaum sind zwei gute alte Bekannte zum Tuspo zurückgekehrt. Für Schäfer schließt sich dabei der Kreis, denn er hatte beim Tuspo als ganz junger Spieler schon Einsätze in der damaligen Verbandsligaelf. Lukas Bangert, Jannik Seeger, Erik Hartung (Immenhausen), Stanislav Korp und Fabian Surmann (Mariendorf), Niklas Schmitz, Niklas Leck (Weser Gimte), Jonas Budalic (Weser/Diemel), Tim Schweyen (Fürstenwald) sowie Tobias Möller von Waldeck/Netze erhöhen zusätzlich den Konkurrenzkampf.