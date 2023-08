Wolfhagen gewinnt Derby

Von: Joachim Hofmeister

Teilen

Toni Dombai liegt in der Luft. Der Dörnberger Mittelfeldspieler setzt unter Bewachung von Dustin Taege zum Fallrückzieher an, trifft den Ball aber nicht richtig. © Joachim Hofmeister

Dörnberg – Das Derby in der Fußball-Verbandsliga Nord zwischen dem FSV Dörnberg und dem FSV Wolfhagen hatte alles: viele Fouls, eine Rote Karte, eine Ampelkarte, neun gelbe Karten, Pfiffe und Jubel der Anhänger sowie fünf Tore – und einen verdienten Sieger. Fragen und Antworten zum 1:4 im Bergstadion.

Welches Team startete besser in das Nachbarschaftsduell?

Im Nachbarschaftsduell spielte das Team von Trainer Valentin Plavcic die erste Geige. Wolfhagen präsentierte sich vor 570 Zuschauern als homogene Einheit, die technische Vorteile und einen guten Matchplan hatte. Die Gäste zeigten den größeren Willen, mehr Einsatzbereitschaft und hatten viele gute Chancen. Dörnberg, das mit einem 4:2:2-System begann, leistete sich zu viele individuelle Fehler im Spielaufbau, die zu Gegentoren führten.

Wann fiel das erste Tor im Bergstadion?

Früh. Die Wolfhager Spieler und ihre zahlreichen Fans jubelten bereits in der elften Minute. Torschütze war Paul Degenhardt. Der Ball wurde von Linksverteidiger Justin Braul abgefälscht und flog über Schlussmann Finn Ole Persch hinweg zum 0:1. Braul war auch am zweiten Gegentor beteiligt. Der Neuzugang leistete sich in der 19. Minute einen Fehlpass. Das Spielgerät landete nicht bei einem Mitspieler, sondern bei Malte Bandowski. Dieser schickte seinen Bruder auf die Reise. Der Torjäger umkurvte Persch und erhöhte auf 2:0.

Hatte Dörnberg in der Anfangsphase auch Chancen?

Nein. Für Gefahr sorgte Christian Krug erst nach einer halben Stunde mit einem Kopfball. Besser machte es Dennis Dauber nach Flanke von Rico Lotzgeselle. Der Routinier verkürzte kurz vor der Pause per Kopf auf 1:3 (43.). Dazwischen hatte Malte Bandowski per Foulelfmeter getroffen. Rolf Sattorov war von Tobias Gunkel von den Beinen geholt worden. Vorausgegangen war ein Ballverlust von Braul an Levin Salzmann.

Änderte Dörnberg seine Taktik nach der Pause?

Ja. Die Gastgeber stellten um auf 4:3:3. Die Maßnahme zeigte jedoch zunächst keine Wirkung. Im Gegenteil. Sattorov erhöhte nach schnellem Umschaltspiel auf 4:1 (47.). Mehr Druck auf das Gästetor übte Dörnberg erst nach dem Feldverweis gegen Robert Garwardt aus (51).

Was war geschehen?

Der Kapitän zog die Notbremse. Er verhinderte eine klare Einschussmöglichkeit von Martin Stück.

Blieb es bei einer Hinausstellung?

Nein. Auch die Dörnberger beendeten die Partie in Unterzahl. Timo Dauber sah wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot (73.).

Das Fazit des Spiels?

Der Gästesieg war verdient. Trainer Plavcic aber war nicht rundum zufrieden. „Meine Elf kann mehr als sie gezeigt hat.“ Sein Gegenüber Tobias Hake sagte: „Es gab einen gravierenden Unterschied. Der Wille beim Aufsteiger war einfach stärker.“ (Joachim Hofmeister)